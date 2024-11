Cinismo sotto porta, Serie A: Dea in vetta alla dodicesima giornata, primato Samp nelle ultime 5 stagioni

Lo speciale dedicato alle squadre che sanno sfruttare le occasioni sotto porta: dopo 12 turni di campionato, quale team é il piú "cinico" del campionato? E quale, invece, é stato il piú concreto negli ultimi 5 anni di Serie A? Ecco il risultato dell'analisi condotta dalla nostra redazione.

Dopo le prime dodici giornate di Serie A è già bagarre pazzesca per i primi posti della classifica. In vetta troviamo il Napoli, assediato da quattro squadre distanti solo un punto: Atalanta, Inter, Lazio e Fiorentina. In una lotta cosí serrata "ogni lasciata é persa": per ogni candidata al titolo diventa cruciale sbagliare meno delle altre e saper sfruttare ogni occasione a proprio vantaggio. Ma quale team, in termini di “cinismo sotto porta”, è il migliore in Serie A? Lo studio della nostra redazione, basato sul rapporto tiri/gol, parte dall’attualità per poi designare la squadra più cinica del campionato nelle ultime 5 stagioni.



Stando ai dati del sito "Transfermarkt", dopo queste prime dodici giornate è l’Atalanta la squadra di Serie A più cinica di tutte: per la Dea 265 tiri e 31 gol, dunque il 11.7% di occasioni sfruttate. Trascinata da un inarrestabile Moise Kean, la Fiorentina occupa il secondo posto della classifica con il 10.8%, mentre sull'ultimo gradino del podio sale sorprendentemente il Verona grazie al 10.7% di tiri trasformati in gol. Incredibilmente fuori dai primi 5 posti Milan, Juventus e il Napoli capolista.



Di seguito la top 5 delle squadre di Serie A con attualmente la più alta percentuale di occasioni sfruttate:

Squadra Tiri Effettuati Gol Realizzati Occasioni Sfruttate (%) Atalanta 265 31 11.7 Fiorentina 231 25 10.8 Verona 159 17 10.7 Lazio 238 25 10.5 Inter 263 26 9.9

Serie A, le piú ciniche degli ultimi 5 anni: primo posto per la Sampdoria, seguono Inter, Atalanta e Brescia

Se i bergamaschi risultano attualmente i più pragmatici dopo queste primi 12 turni, qual è invece il club di Serie A che si aggiudica il primato delle occasioni trasformate in gol in queste ultime 5 stagioni? Per scoprirlo, abbiamo preso in esame il numero di tiri effettuati e di gol realizzati da parte delle squadre che, nell'ultimo lustro, hanno disputato almeno una volta il campionato di Serie A.



I risultati dicono che solo l’Inter appare in top 3. Il primo posto spetta alla Sampdoria: i blucerchiati hanno realizzato 170 gol su 1515 tiri effettuati, per una percentuale di occasioni sfruttate pari al 11.2%. Ex equo per Inter, Atalanta e Brescia, accomunate dalla stessa percentuale di occasioni sfruttate: 10.6%.



Ecco la classifica completa delle squadre più ciniche delle ultime 5 stagioni di Serie A: