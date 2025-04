Serie A, classifica finale in base al girone d'andata: Inter campione d'Italia a +1 sul Napoli, Juventus in Champions. Venezia e Monza in B, Lecce salvo, poi si profila lo spareggio

Come si chiuderebbe la stagione di Serie A se i club replicassero i risultati del girone d'andata in queste ultime otto giornate? La nostra redazione svela la classifica virtuale finale di Serie A.

Nel weekend del 5-6 aprile andrá in scena la 31esima giornata di Serie A: se per alcune squadre il calendario sembra nascondere pericolose insidie, per altre, sulla carta, é decisamente piú agevole. Attualmente la classifica vede l'Inter capolista, a tre lunghezze di distanza dal Napoli, seguono Atalanta, Juventus, Bologna, Roma, Lazio, Fiorentina e Milan che battagliano per i prestigiosi posti Europa. Nella zona calda della classifica, invece, é bagarre totale: tutto apertissimo per le ultime otto squadre, racchiuse in 15 punti. Gli ultimi otto turni del campionato, dunque, saranno decisivi su ogni fronte. Ma come terminerebbe la stagione se, in questo rush finale, le squadre replicassero i risultati ottenuti nel girone d'andata?



Analizzando i dati relativi ai risultati delle stesse gare giocate nella prima parte di stagione, l'Inter di Inzaghi si laureerebbe per il secondo anno di fila campione d'Italia con 89 punti, infrangendo i sogni del Napoli grazie a un solo punto in piú. La squadra di Conte, peró, insieme ad Atalanta e Juventus, disputerebbe la prossima edizione della Champions League.



Il Bologna di Vincenzo Italiano, invece, si porterebbe a casa la qualificazione alla prossima Europa League insieme alla Fiorentina qualora la Coppa Italia venisse vinta da una tra Inter e, appunto, i rossoblú: in questo caso, il prossimo anno la Roma disputerebbe la Conference League. Dovesse invece la Coppa Italia essere vinta dal Milan, allora in Conference ci andrebbe la Viola, mentre i capitolini resterebbero tagliati fuori dall'Europa. Sorprendente, vista l'annata, vedere la Lazio clamorosamente fuori da ogni gioco, mentre il destino del Milan dipende crucialmente dalla vittoria della Coppa Italia, che aprirebbe le porte dell'Europa League.



E la lotta salvezza? Stando alla nostra classifica finale virtuale, Monza e Venezia abbandonerebbero la categoria, mentre per la terza da declassare in B sará necessario uno spareggio: quattro squadre, infatti, si troverebbero tutte a quota 33 punti in classifica, dunque per capire chi giocherá lo spareggio conterá la classifica avulsa, che non é possibile determinare in quanto alcuni scontri diretti devono essere ancora giocati. Quello che peró é certo é non sarebbe il Lecce a lasciare la massima serie, ma una tra Cagliari, Empoli e Parma.



Di seguito la classifica virtuale finale della Serie A 2024-2025 qualora negli otto ultimi turni si verificassero gli stessi risultati ottenuti nel girone d'andata: