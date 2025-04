Serie A, distanza ravvicinata tra prima e seconda a 6 giornate dalla fine: il 66% delle volte ha vinto chi era in testa, ecco i soli due casi in cui non é successo

Inter e Napoli sono separate da soli 3 punti alla vigilia della 33esima giornata: il campionato é davvero ancora "apertissimo"? Chi ha vinto la stagione quando, a 6 turni dalla fine, prima e seconda si toglievano 3 o meno punti? Ecco cosa é emerso dallo studio della nostra redazione basato sull'ultimo millennio di Serie A.

Uno dei campionati piú equilibrati di sempre si avvicina al termine: mancano infatti sei giornate prima di scoprire chi, tra Inter e Napoli, chiuderá trionfalmente la stagione di Serie A 2024-2025 alzando al cielo il tricolore. Il triello scudetto tra Inter, Napoli e Atalanta si é trasformato gradualmente in un apertissimo duello: da una parte l'Inter di Simone Inzaghi, un gruppo unito di qualitá eccelsa che coltiva il sogno del "Triplete"; dall'altra, il Napoli di Antonio Conte, che al suo primo anno sulla panchina partenopea é riuscito a costruire un team competitivo in grado di tenere testa ai campioni d'Italia in carica e a molte altre big. Tre punti di distanza intercorrono attualmente tra Inter, capolista a quota 71 punti, Napoli, secondo con 68 punti: ma una distanza cosí esigua puó davvero impensierire chi é in testa alla classifica?



Per rispondere all'interrogativo, la redazione ha condotto uno studio sulle stagioni di Serie A dell'ultimo millennio ( escludendo dal calcolo gli anni condizionati dallo scandalo "Calciopoli") per scoprire quante volte si é verificata una situazione simile al vertice e in che modo, poi, l'annata sportiva si é conclusa, se con la vittoria della prima o della seconda classificata. Stando alla nostra analisi, basata sui dati di "Transfermarkt", una distanza di 3 o meno punti tra la prima e la seconda in classifica a 6 turni dalla fine si é verificata sei volte: in quattro occasioni, la capolista ha vinto il campionato (66%), mentre in due occasioni la prima ha subito il sorpasso fatale dalla seconda o, piú in generale, dalle inseguitrici.

Scudetto Serie A a distanze ravvicinate: 4 volte su 6 a vincere é stata la capolista a 6 giornate dalla fine, ecco i due casi in cui non é accaduto

Secondo i dati raccolti, nel 66% dei casi la squadra che si trovava prima in classifica a 6 turni dalla fine della stagione é stata la stessa che ha arricchito la propria bacheca con uno scudetto. E' successo nel 2021-2022, quando tra il Milan di Pioli e l'Inter di Inzaghi alla 32esima giornata intercorrevano 2 punti di distanza, nel 2011-2012, quando é stata la Juventus di Conte a vincere la Serie A nonostante avesse un solo punto in piú rispetto al Milan di Allegri al 32esimo turno, cosí come nelle stagioni 2010-2011 e 2009-2010: nella prima, é stato il club rossonero a vincere lo scudetto, che alla 32esima giornata aveva solo tre punti in piú rispetto ai partenopei, mentre nella seconda a separare Inter e Roma a 6 giornate dalla fine era solo un punto: il campionato si é concluso con la vittoria del titolo da parte dei nerazzurri di José Mourinho, condottiero dell'Inter del "Triplete".

Stagione Giornata Capolista Seconda Vincitrice Serie A Seconda classificata 2021-2022 32esima Milan 68 punti Inter 66 punti Milan 86 punti Inter 84 punti 2011-2012 32esima Juventus 68 punti Milan 67 Juventus 84 punti Milan 80 punti 2010-2011 32esima Milan 68 punti Napoli 65 Milan 82 punti Inter 76 punti 2009-2010 32esima Inter 66 punti Roma 65 punti Inter 82 punti Roma 80 punti

Ma ci sono due casi in cui questa tendenza non si é verificata: si tratta delle stagioni 2001-2002 e 1999-2000. Nel primo caso, alla 28esima giornata la classifica recitava Inter capolista a quota 59 punti e Roma seconda con 56. Il famoso 5 maggio del 2002, data funesta per ogni tifoso interista, i nerazzurri vengono battuti 4 a 2 dalla Lazio all'ultima di campionato, mentre la Juventus vince contemporaneamente contro l'Udinese per 2 a 0: l'Inter scivola al terzo posto, la Roma chiude la stagione mantenendo il secondo posto con 70 punti, mentre a cucirsi il tricolore sul petto é la Juventus, vincendo il campionato grazie a un solo punto in piú sui capitolini. Nel 1999-2000, invece, a sei turni dalla fine il comando della classifica appartiene alla Juventus, in testa con 59 punti, mentre il secondo posto é occupato dalla Lazio, a quota 56 punti: la stagione vede il sorpasso dei biancocelesti sui bianconeri, per i quali fu fatale il k.o. in casa del Perugia: con il 3 a 0 inflitto alla Reggina, allora, la Lazio vinse lo scudetto con un punto in piú rispetto alla Juve.