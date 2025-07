Wimbledon 2025, sarà ancora Alcaraz vs Djokovic? Cosa dicono i dati sulle finali back to back dei Grand Slam

I finalisti di Wimbledon 2025 potrebbero tornare ad essere Carlos Alcaraz e Nole Djokovic? E se si, chi dei due la spunterá ad un anno di distanza? Lo speciale della nostra redazione indaga quante volte si sono verificate le cosiddette "finali back to back" nel singolare maschile dei quattro Grand Slam e la loro tendenza: ha trionfato il campione in carica o lo sfidante? Ecco cosa é emerso.

Wimbledon 2025 approda alle semifinali: Fritz, Alcaraz, Djokovic e Sinner si giocheranno l'accesso all'ultimo atto del torneo sull'erba. Diverse e inaspettate le sorprese riservate finora da questa edizione dell'iconico Slam londinese, una su tutte le numerose teste di serie eliminate nei primi turni. Lo scorso anno, la battaglia per il "The Gentlemen's Singles Trophy" è stata quella tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, unico superstite dei "fab 3" del tennis. Quest'anno il duello tra lo spagnolo e il serbo in finale potrebbe ripetersi: questa probabilitá permette di indagare il piú ampio tema delle finali "back to back", ovvero quelle con gli stessi protagonisti per due anni di seguito: quante volte si sono verificate nei Grand Slam? E chi ha avuto la meglio, nel re-match? Dai dati raccolti e analizzati dal nostro studio, relativi al singolare maschile nell'era Open, è emerso che il totale nei quattro Grand Slam è di 20 finali back to back: in 12 occasioni si è riconfermato il campione in carica, in 8 l'avversario è riuscito a batterlo e soffiargli il titolo.

Wimbledon, finali back to back: 5 volte su 9 a vincere il torneo é il campione in carica

Facendo un focus sui singoli tornei, a Wimbledon si sono verificate ben 9 finali back to back: per 5 volte sono state vinte dal campione in carica, mentre per 4 volte a trionfare è stato lo sfidante. I giganti dell'erba hanno onorato il prestigioso torneo britannico e deliziato gli spettatori fin dagli anni 1970: parliamo di leggende come Björn Borg, John McEnroe, Stefan Edberg, fino alle piú recenti icone Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal e al fenomeno next-gen Carlos Alcaraz, attuale campione in carica di Wimbledon. Quest'anno, in caso di nuova sfida finale tra Alcaraz e Djokovic, si tratterebbe della terza finale di fila tra i due. Ma non sarebbe un caso isolato: infatti, nei trienni 1988-1989-1990 e 2006-2007-2008 sono stati rispettivamente Edberg e Becker e Federer e Nadal a giocare l'ultimo atto del torneo per tre volte consecutive. Di seguito le finali back to back della storia di Wimbledon e il rispettivo esito:

Anno Finale Vincitore 1977 Borg-Connors Borg 1978 Borg-Connors Borg 1980 Borg-McEnroe Borg 1981 McEnroe-Borg McEnroe 1988 Edberg-Becker Edberg 1989 Becker-Edberg Becker 1990 Edberg-Becker Edberg 2004 Federer-Roddick Federer 2005 Federer-Roddick Federer 2006 Federer-Nadal Federer 2007 Federer-Nadal Federer 2008 Nadal-Federer Nadal 2014 Djokovic-Federer Djokovic 2015 Djokovic-Federer Djokovic 2023 Alcaraz-Djokovic Alcaraz 2024 Alcaraz-Djokovic Alcaraz



Finali back to back Grandi Slam: agli US Open vince di piú lo sfidante, al Roland Garros e Australian Open é il campione in carica a confermarsi



Per ció che riguarda le finali back to back degli altri tre Grand Slam, agli US Open si registra una maggiore tendenza di vittoria dello sfidante rispetto al campione in carica (5 volte su 7), una direzione completamente opposta rispetto a quella degli Australian Open, dove due volte su due a trionfare è stato proprio il vincitore dell'edizione precedente. Anche nel caso del Roland Garros, nelle 4 finali back to back che si sono verificate dall'era Open per 3 volte è tornato al successo il campione in carica, mentre in una sola occasione é stato l'avversario a strappargli il titolo: parliamo di Rod Laver, che nella lontana finale del 1969 si laureó campione del torneo parigino scalzando cosí il campione della precedente edizione, l'australiano Ken Rosewall, con il risultato di 6-3 6-1 2-6 6-2. Al Roland Garros si registra un "unicum": per tre anni di fila il duello finale é stato quello tra Rafael Nadal e Roger Federer: la terra rossa é stato l'habitat naturale del maiorchino, che, tutte e tre le volte, è riuscito a portarsi a casa lo Slam.



Di seguito tutte le finali back to back degli US Open, Australian Open e Roland Garros e il rispettivo esito:

US OPEN

Anno Finale Vincitore 1980 McEnroe-Borg McEnroe 1981 McEnroe-Borg McEnroe 1982 Connors-Lendl Lendl 1983 Connors-Lendl Lendl 1984 McEnroe-Lendl McEnroe 1985 Lendl-McEnroe Lendl 1987 Lendl-Wilander Lendl 1988 Wilander-Lendl Wilander 2010 Nadal-Djokovic Nadal 2011 Djokovic-Nadal Djokovic

AUSTRALIAN OPEN

Anno Finale Vincitore 1992 Courier-Edberg Courier 1993 Courier-Edberg Courier 2015 Djokovic-Murray Djokovic 2016 Djokovic-Murray Djokovic

ROLAND GARROS