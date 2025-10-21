Penuria Gol Serie A: 154 reti dopo 7 giornate il dato più basso delle ultime 10 stagioni e dei top campionati europei

Allarme Serie A: nel campionato italiano si segna poco. I tanti 0 a 0 e le scarne vittorie di misura rendono più concreto ma meno spettacolare il nostro calcio. Dall'analisi condotta dalla nostra redazione, emerge che l'Italia attualmente presenta il numero piu basso di gol realizzati alla 7a giornata delle ultime 10 stagioni e nel confronto con i top campionati europei.

Chiusa la settima giornata con l'1 a 1 di Cremonese-Udinese, si puó ufficializzare un triste dato riguardante la Serie A: in Italia si segna poco. Infatti, i 154 gol totali realizzati dall'inizio del campionato fino ad oggi sono il dato più basso delle ultime 10 stagioni e, in particolare, di tutte le ultime dieci settime giornate. A pesare nelle prime 70 partite di questa stagione sono i dieci 0-0 registrati e le 13 gare terminate per 1-0 o 0-1. Inoltre, da quando la Serie A é a 20 squadre, il record negativo era di 13 gol realizzati in un unico turno: la giornata conclusasi ieri lo ha battuto con le sole 11 reti siglate. Ma attenzione, perché anche guardando fuori dai confini nazionali le notizie non migliorano: infatti, il totale dei gol siglati in Serie A alla 7a giornata è il piu' basso tra i top campionati europei.



Di seguito una panoramica dei gol realizzati dal primo al settimo turno nelle ultime 10 stagioni di Serie A :

SERIE A 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 1 turno 32 28 26 33 32 36 34 26 26 21 2 turno 32 32 33 32 43 30 13 26 23 20 3 turno 28 26 24 30 29 29 25 25 22 24 4 turno 22 34 22 28 41 33 22 37 29 26 5 turno 22 28 29 18 41 31 28 19 30 25 6 turno 21 26 21 31 37 35 25 24 33 27 7 turno 28 33 21 22 18 30 23 23 29 11 Totale Gol: 185 207 176 194 241 224 170 180 192 154

Top campionati europei, totale gol prime 7 giornate: Serie A ultima con 154 reti, primato Bundes con 208 gol

Serie A che non brilla neanche nel confronto con gli altri campionati europei: il nostro, infatti, appare ultimo per gol realizzati anche se messo in comparazione con Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Prendendo in considerazione i primi 7 turni dell'attuale stagione di ogni campionato, si evidenzia il primato della Bundes, con 208 gol totali, seguita dal campionato spagnolo, a quota 185. La Premier si piazza al terzo posto con 182 reti siglate. Penultimo posto per la Ligue 1, con 177, mentre sul fondo della top 5 ecco apparire la Serie A con i suoi 154 gol totali.

Stagione 2025-2026 Premier League La Liga Serie A Ligue 1 Bundesliga 1 turno 24 27 21 17 32 2 turno 28 27 20 26 30 3 turno 26 21 24 38 35 4 turno 19 31 26 23 32 5 turno 27 26 25 29 28 6 turno 33 30 27 18 18 7 turno 25 23 11 26 33 Totale Gol: 182 185 154 177 208

Fonte dati: Transfermarkt.it