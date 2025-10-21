Penuria Gol Serie A: 154 reti dopo 7 giornate il dato più basso delle ultime 10 stagioni e dei top campionati europei
Allarme Serie A: nel campionato italiano si segna poco. I tanti 0 a 0 e le scarne vittorie di misura rendono più concreto ma meno spettacolare il nostro calcio. Dall'analisi condotta dalla nostra redazione, emerge che l'Italia attualmente presenta il numero piu basso di gol realizzati alla 7a giornata delle ultime 10 stagioni e nel confronto con i top campionati europei.
Chiusa la settima giornata con l'1 a 1 di Cremonese-Udinese, si puó ufficializzare un triste dato riguardante la Serie A: in Italia si segna poco. Infatti, i 154 gol totali realizzati dall'inizio del campionato fino ad oggi sono il dato più basso delle ultime 10 stagioni e, in particolare, di tutte le ultime dieci settime giornate. A pesare nelle prime 70 partite di questa stagione sono i dieci 0-0 registrati e le 13 gare terminate per 1-0 o 0-1. Inoltre, da quando la Serie A é a 20 squadre, il record negativo era di 13 gol realizzati in un unico turno: la giornata conclusasi ieri lo ha battuto con le sole 11 reti siglate. Ma attenzione, perché anche guardando fuori dai confini nazionali le notizie non migliorano: infatti, il totale dei gol siglati in Serie A alla 7a giornata è il piu' basso tra i top campionati europei.
Di seguito una panoramica dei gol realizzati dal primo al settimo turno nelle ultime 10 stagioni di Serie A :
|SERIE A
|2016-2017
|2017-2018
|2018-2019
|2019-2020
|2020-2021
|2021-2022
|2022-2023
|2023-2024
|2024-2025
|2025-2026
|1 turno
|32
|28
|26
|33
|32
|36
|34
|26
|26
|21
|2 turno
|32
|32
|33
|32
|43
|30
|13
|26
|23
|20
|3 turno
|28
|26
|24
|30
|29
|29
|25
|25
|22
|24
|4 turno
|22
|34
|22
|28
|41
|33
|22
|37
|29
|26
|5 turno
|22
|28
|29
|18
|41
|31
|28
|19
|30
|25
|6 turno
|21
|26
|21
|31
|37
|35
|25
|24
|33
|27
|7 turno
|28
|33
|21
|22
|18
|30
|23
|23
|29
|11
|Totale Gol:
|185
|207
|176
|194
|241
|224
|170
|180
|192
|154
Top campionati europei, totale gol prime 7 giornate: Serie A ultima con 154 reti, primato Bundes con 208 gol
Serie A che non brilla neanche nel confronto con gli altri campionati europei: il nostro, infatti, appare ultimo per gol realizzati anche se messo in comparazione con Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Prendendo in considerazione i primi 7 turni dell'attuale stagione di ogni campionato, si evidenzia il primato della Bundes, con 208 gol totali, seguita dal campionato spagnolo, a quota 185. La Premier si piazza al terzo posto con 182 reti siglate. Penultimo posto per la Ligue 1, con 177, mentre sul fondo della top 5 ecco apparire la Serie A con i suoi 154 gol totali.
|Stagione 2025-2026
|Premier League
|La Liga
|Serie A
|Ligue 1
|Bundesliga
|1 turno
|24
|27
|21
|17
|32
|2 turno
|28
|27
|20
|26
|30
|3 turno
|26
|21
|24
|38
|35
|4 turno
|19
|31
|26
|23
|32
|5 turno
|27
|26
|25
|29
|28
|6 turno
|33
|30
|27
|18
|18
|7 turno
|25
|23
|11
|26
|33
|Totale Gol:
|182
|185
|154
|177
|208
Fonte dati: Transfermarkt.it