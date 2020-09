Bundesliga, dove vedere Bayern Monaco Schalke streaming e diretta tv

Bundesliga, ecco dove vedere Bayern Monaco Schalke in streaming e in diretta tv.

Dopo Ligue 1, Premier League e Liga, riparte anche la Bundesliga. La gara d’apertura della nuova stagione va in scena all’Allianz Arena e vede sfidarsi Bayern Monaco e Schalke. Il Bayern Monaco è reduce dalla vittoria dello scorso campionato ma, soprattutto, ha vinto l’ultima Champions League e vuole iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Lo Schalke, invece, ha concluso la scorsa Bundes al dodicesimo posto con soli 39 punti e avrà bisogno di partire bene per riscattarsi subito.

Il pronostico è tutto a favore del Bayern: i bavaresi non perdono con lo Schalke da ventidue partite (19 vittorie e 3 pareggi). L’ultima vittoria della squadra di Gelsenkirchen contro il Bayern risale al 4 dicembre 2010.

Dove vedere Bayern Monaco Schalke diretta tv

La gara d’apertura della Bundesliga 2020/2021, Bayern Monaco – Schalke, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky a a partire dalle ore 20:30. Il canale dedicato ai match del campionato tedesco è Sky Sport Football (canale 203 satellite) e Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Bayern Monaco Schalke streaming

Inoltre, sarà possibile seguire la sfida tra Bayern Monaco e Schalke anche in streaming sul vostro smartphone, notebook, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.