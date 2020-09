Bundesliga, dove vedere Borussia Dortmund-M’gladbach in streaming e diretta tv

Alle 18:30 di oggi si gioca Borussia Dortmund-M’gladbach, valida per la prima giornata della Bundesliga. Le squadre scenderanno in campo al Signal Iduna Park o Westfalenstadion di Dortmund a porte chiuse. Prima di capire dove vedere Borussia Dortmund-M’gladbach in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre.

I padroni di casa vengono dalla sfida in Coppa di Germania contro il Duisburg (terza serie tedesca) vinta con un sonoro 5-0. Il tecnico dei gialloneri Lucien Favre ha riproposto il 3-4-3 della scorsa stagione con pochi cambi, tra cui la presenza dei giovanissimi Reyna e Bellingham a causa di qualche infortunio in casa Dortmund. Oggi la squadra della Renania dovrà contare sulle assenze di Schmelzer e Schultz ma anche sui rinforzi provenienti dal calciomercato estivo Meunier e Reinier. Ancora sirene inglesi sull’attaccante Jadon Sancho, Manchester United in prima linea.

I Die Fohlen hanno rifilato 8 reti all’Oberneuland (quarta serie tedesca) nella prima fase di Coppa di Germania. Marco Rose è alla guida degli ospiti alla seconda stagione ed è tenuto a confermare le attese: la sua squadra ha dato filo da torcere l’anno precedente in patria terminando al quarto posto. Tuttavia la sfida di oggi vede nettamente favoriti gli sfidanti. Il calciomercato ha regalato al Borussia M’gladbach Lazaro (in prestito dall’Inter) e Wolf (in prestito dal Lipsia). Quest’ultimo è in ballottaggio per un posto da titolare come punta o trequartista.

L’anno scorso le due squadre si sono incrociate ben tre volte, tutte vinte dal Borussia Dortmund: in Bundesliga per 1-0 e 2-1, in Coppa nazionale per 2-1. Non ci resta che scoprire dove vedere Borussia Dortmund-M’gladbach in streaming e diretta tv.

Dove vedere Borussia Dortmund-M’gladbach in diretta tv

La partita andrà in scena nel pomeriggio di oggi con calcio d’inizio fissato alle ore 18:30. Il match è trasmesso in esclusiva dalla pay tv Sky, in particolare sul canale Sky Sport Uno HD (canali 201 e 240 via satellite, 482 per gli abbonati in digitale terrestre). Telecronaca affidata alla voce di Pietro Nicolodi.

Dove vedere Borussia Dortmund-M’gladbach in streaming

Per coloro che invece dovessero scegliere Borussia Dortmund-M’gladbach in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite in chiaro sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili anche singoli ticket o pacchetti di partite.