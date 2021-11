Bayern, clamorosa sconfitta ad Augsburg. Il Dortmund può andare a -1

Clamoroso ad Augusta, sarebbe il caso di dire parafrasando il celebre “clamoroso al Cibali” di ciottiana memoria. La Baviera dal Cibali catanese è lontana, ma il Bayern ha fatto la stessa fine di quell’Inter: ha dell’incredibile il tonfo di Lewandowski&co. nel derby bavarese contro l’Augsburg. Si è deciso tutto nel primo tempo: prima il doppio vantaggio dei padroni di casa, poi la rete di Lewandowski ad accorciare le distanze. Ma nel secondo tempo il risultato non è più cambiato. A fine gara i giocatori dell’Augsburg hanno esultato, comprensibilmente, come se si trattasse di una finale di Champions League. Adesso il Bayern rischia di vedere il Borussia Dortmund più vicino, in caso di vittoria giallonera quest’oggi.

Bayern, clamorosa sconfitta

Il Bayern si presentava alla sfida con 19 punti in più rispetto ai decisamente meno quotati avversari e tutto lasciava pensare ad una sfida impari, come ormai se ne vedono tante (troppe?) in Bundesliga. Ma la squadra di Nagelsmann ha pagato l’atteggiamento supponente e naif del primo tempo, chiuso in svantaggio per 2-1 nonostante il gol del solito Robert Lewandowski. Quando il polacco ha accorciato le distanze, però, il Bayern era già sotto 2-0, complici gli errori marchiani di due acquisti estivi: il difensore Dayot Upamecano e il centrocampista Marcel Sabitzer. Tuttavia, con un tempo intero a disposizione per rimediare, in pochi pensavano che il risultato potesse davvero non cambiare più fino alla fine.

Invece nella ripresa il Bayern attacca, ma Lewandowski fallisce clamorosamente due occasioni che un giocatore come lui solitamente non sbaglia mai. Goretzka, Musiala e Davies imitano il polacco, mandando all’aria opportunità varie da ottima posizione. L’Augsburg si difende con ordine e resiste fino all’ultimo, regalando un assist al bacio al Borussia Dortmund: i gialloneri possono andare a -1 dal Bayern battendo lo Stoccarda in casa oggi pomeriggio.