Bundesliga: Dortmund primo in attesa di Bayern – Union

In attesa del big-match di domani fra Bayern Monaco e Union Berlino, il Borussia Dortmund vince e si prende la testa della Bundesliga. Gli uomini di Terzic battono in trasferta l’Hoffenheim con un gol di Brandt al 43′ del primo tempo. Al momento i gialloneri sono primi in classifica con 46 punti a +3 dall’accoppiata formata proprio da Bayern Monaco e Union Berlino.

Bundesliga: il Lipsia vince e sale in zona Champions

Dopo il successo di ieri del Mainz (4 a 0 sul Borussia M’gladbach), oggi è arrivata l’importante vittoria casalinga del Lipsia. La squadra di Rome con i gol di Werner e Forsberg supera 2 a 1 il Francoforte e sorpassa momentaneamente il Friburgo, salendo al quarto posto in piena zona Champions League. Per gli eurorivali del Napoli, è inutile la rete di Sow. Il Werder Brema continua la sua stagione positiva sbarazzandosi del Bochum senza fatica. Netto 3 a 0 con gol di Fullkrug (sempre più capocannoniere dela campionato), Schmidt e Ducksch. Per il Bochum la posizione in classifica diventa sempre più complicata. Il Wolfsburg corsaro a Colonia riesce a conquistare i 3 punti che lo riportano a ridosso della zona Europa. L’Herta batte 2 a 0 l’Ausburg ed esce dalla zona retrocessione.

A completare la 22^ giornata della Bundesliga mancano: Schalke 04 – Stoccarda; Friburgo – Leverkusen; Bayern Monaco – Union Berlino.