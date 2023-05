Bayern niente festeggiamenti, partono già i licenziamenti

Il Bayern Monaco ha vinto da poche ore l’undicesimo titolo consecutivo grazie al sorpasso in extremis sul Borussia Dortmund (gialloneri incredibilmente bloccati in casa dal Mainz). Nonostante l’ennesimo successo in Bundesliga, è partita la rivoluzione del club bavarese con le prime teste tagliate dopo una stagione abbastanza agitata. Come anticipato da Sportmediaset il CEO Oliver Kahn e il direttore sportivo Hasan Salihamidzic sono stati licenziati.

Kahn e Salihamidzic licenziati dal Bayern Monaco

La notizia era nell’aria già da diverso tempo e nemmeno la vittoria in campionato è servita a salvare le poltrone. Il rapporto tra le due colonne del club bavarese e la società si è incrinato per diverse ragioni: l’esonero di Nagelsmann; l’ingaggio di Tuchel che non ha portato il cambio di rotta sperato; il calciomercato poco incisivo con l’ingaggio di Sadio Manè che si è ambientato ben poco in Germania. Sembra paradossale che la squadra campione del titolo possa avere così tanti problemi societari. Per questi motivi la dirigenza ha deciso di licenziare Kahn e Salihamidzic per far partire una rivoluzione destinata a cambiare completamente il volto del club tedesco.