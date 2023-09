Bundesliga, Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: probabili formazioni. Le scelte di Thomas Tuchel e Xabi Alonso. Le ultime

In programma la quarta giornata del campionato di Bundesliga 2023/24. Bayern Monaco e Bayer Leverkusen si affrontano oggi, venerdì 15 settembre, alle ore 20:30, alla "Allianz Arena" di Monaco di Baviera. Ecco le scelte degli allenatori delle due squadre, rispettivamente Thomas Tuchel e Xabi Alonso.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: le probabili formazioni che si affrontano nella gara in programma oggi, venerdì 15 settembre, ore 20:45, alla "Allianz Arena" di Monaco di Baviera, valida per la quarta giornata della Bundesliga 2023/24. Le due compagini sono guidate rispettivamente dai coach Thomas Tuchel e Xabi Alonso.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE



Bayern Monaco



4-2-3-1 PROBABILE FORMAZIONE



Bayer Leverkusen



3-4-2-1 26

Sven Ulreich 1

Lukas Hradecky 19

Alphonso Davies 6

Odilon Kossounou 3

Min-jae Kim 4

Jonathan Tah 2

Dayot Upamecano 12

Edmond Tapsoba 40

Noussair Mazraoui 30

Jeremie Frimpong 6

Joshua Kimmich 25

Exequiel Palacios 8

Leon Goretzka 34

Granit Xhaka 11

Kingsley Coman 20

Alex Grimaldo 25

Thomas Muller 7

Jonas Hofmann 10

Leroy Sane 10

Florian Wirtz 9

Harry Kane 22

Victor Boniface Coach



Thomas Tuchel Coach



Xabi Alonso

Bayern Monaco-Leverkusen, la presentazione

Sotto i riflettori dello splendido "Allianz Arena" di Monaco di Baviera le due compagini si sfidano in notturna nel super match della quarta giornata di Bundesliga 2023/24. E' già uno scontro al vertice tra i bavaresi e le "aspirine", entrambe appaiate a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato (9 punti).

I padroni di casa sono reduci dalla raggiante vittoria sul difficile terreno di gioco del Borussia Monchengladbach. Dopo essere stati in svantaggio (30' Itakura), il Bayern Monaco ha ricordato a sé stesso di essere sempre la squadra di Germania Campione in carica: prima un lampo di Leroy Sané porta in equilibrio il confronto, poi è la giovanissima stella Mathys Tel a portare i bavaresi alla vittoria, con un gol all' 87', dopo un delizioso assist di Joshua Kimmich. 1-2 il finale e tre punti preziosi, per il morale e per la classifica, oltre che un sospiro di sollievo per Thomas Tuchel.

Non sta a guardare il Bayer Leverkusen di Xavi Alonso, deciso a dare del filo da torcere alla stagione dei diretti rivali. Il filotto di tre vittorie consecutive è un segnale che gli antagonisti del Bayern Monaco saranno proprio i rossoneri, decisi a tornare alla ribalta dopo anni in sordina. Dodici reti nelle prime tre gare, di cui le ultime quattro rifiliate all'Alemannia Aachen nell'ultima gara giocata alla "BayArena". Il ventiduenne bomber nigeriano, Victor Boniface, è già a quota 4 reti ed è propenso a portarsi presto in doppia cifra. La panchina guidata dall'ex stella del Liverpool e della Nazionale spagnola sta portando già ottimi risvolti.

Si preannuncia grande spettacolo all'"Allianz Arena", un appuntamento da non perdere!

