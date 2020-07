UFFICIALE: Mbappe salterà il match con l’Atalanta

Ora è ufficiale. Kylian Mbappe salterà il quarto di finale di Champions League contro l’Atalanta per infortunio. Pur avendo evitato il peggio, ovvero la rottura dei legamenti della caviglia dopo il durissimo intervento falloso di Perrin nella finale di Coppa di Francia con il Saint Etienne, il funambolico talento transalpino del PSG non recupererà per il match del 12 agosto in programma in Portogallo.

A dare la notizia è proprio il PSG mediante i propri canali ufficiali. Le condizioni del campione del mondo 2018 non sono migliorate in questi ultimi giorni e dunque salterà il match con i bergamaschi. Il responso medico è lesione dei legamenti esterni della caviglia destra. Questo infortunio costringerà il PSG a fare a meno di lui per almeno tre settimane. Un duro colpo per i parigini e per lo spettacolo in campo. Lo stesso Gasperini si è detto dispiaciuto per l’accaduto.

L’assenza di Mbappe toglie appeal al match che comunque presenterà in campo campioni di caratura mondiale come i vari Neymar, Icardi, Zapata, Gomez, Thiago Silva, Muriel ecc. Lo spettacolo è dunque assicurato anche se la squadra francese perde la punta di diamante del momento. In ogni caso, buona guarigione Kylian Mbappe. Il calcio ha bisogno di talenti come il ragazzo classe 1998 e gli appassionati di questo sport sperano in un rapido recupero da parte della freccia transalpina.