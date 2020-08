Atalanta Psg, la telecronaca di Caressa fa discutere. Tifosi in rivolta sui social

Caressa, la telecronaca di Atalanta-Psg ha fatto discutere. Nel primo quarto di finale di Champions League l’Atalanta, ultima squadra italiana in gara, è stata eliminata per mano del Psg con una rimonta scaturita oltre il 90’esimo con le reti di Marquinhos e Choupo-Moting che hanno permesso ai parigini di accedere in semifinale dove affronteranno la vincente di Lipsia Atletico Madrid in programa questa sera alle ore 21 allo stadio ‘Josè Alvalade’ di Lisbona. Ma ciò che ha fatto discutere in queste ore è stata la telecronaca di Fabio Caressa, celebre telecronista di Sky Sport. Infatti lo stesso Caressa ha commentato la gara della ‘Dea’ come se in campo ci fosse la nazionale italiana e il commento è stato veramente emotivo come se fossimo tornati indietro nel tempo, esattamente ai Mondiali di Germania 2006.

Caressa, ecco le reazioni dei tifosi. Un tifoso commenta così la telecronaca: “La telecronaca di Caressa è senza senso. Vergognoso, ma che bisogno c’è di strillare a ogni tocco di palla”. Un altro tifoso prosegue: “La cosa peggiore per un tifoso dell’Atalanta credo sia stato l’orrendo Caressa che dopo la partita più drammatica della storia nerazzurra, persa in quel modo, urlava ‘Non importa, non importa’. Sky deve pensionarlo“. Altri tifosi minacciano persino la disdetta a Sky: “Caressa stai zitto per bontà divina, sono a tanto così dal disdire Sky”.