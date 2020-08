DOVE VEDERE LIPSIA PSG IN STREAMING E IN TV – Semifinali totalmente inaspettate, quelle della stagione in corso di Champions League: ci si aspettava di vedere il Manchester City, l’Atletico Madrid, prima ancora la Juve e il Liverpool, ma invece ora ci sono squadre come Lipsia e Lione a contendere l’accesso alla finale a PSG e Bayern Monaco. E’ la prima volta in semifinale per entrambe, sia per il club Red Bull di Nagelsmann sia per i parigini di Tuchel: dunque, sarebbe la prima volta anche in finale per tutte e due le squadre. Favoriti, ovviamente, i francesi del PSG, anche se hanno palesato alcune difficoltà con l’Atalanta: occhio dunque ai tedeschi giovani e freschi del Lipsia.

DOVE VEDERE LIPSIA PSG – Il Lipsia ha schiantato i sogni dell’Atletico Madrid, che si aspettava di arrivare a contendere la semifinale al PSG. Il 2-1 firmato Dani Olmo e Adams ha regalato questo storico traguardo agli uomini del 33enne Julian Naglesmann, il più giovane tecnico della storia ad arrivare così lontano in questa competizione: nonostante non ci sia più Werner, i tedeschi bibitari stanno facendo la storia e, a questo punto, proveranno a centrare il bersaglio grosso. In avanti c’è Poulsen, in alternativa Schick, poi c’è il talento dei vari Sabitzer, Olmo, Angelino: il Paris non può dormire sonni tranquilli.

Il PSG vuole alzare il trofeo, a questo punto non può più sbagliare. Per la prima volta in semifinale di Champions League, dopo aver più volte centrato ottavi e quarti ma uscendo contro Chelsea, Barcellona e Manchester United nelle ultime stagioni, i parigini hanno una ghiotta occasione: il Lipsia è una bella squadra ma non è il Liverpool né il Real Madrid, quindi ci sarà assolutamente da centrare la finale per poi giocarsi tutto contro la vincente di Bayern-Lione (verosimilmente, i bavaresi). Neymar si è dimostrato in grande spolvero contro l’Atalanta, Mbappé è tornato: ormai vincere non è più un sogno, è un ordine.

Champions League, dove vedere Lipsia Psg in streaming e in diretta tv

La semifinale di Champions tra Lipsia e Paris Saint Germain si terrà domani al Da Luz di Lisbona, appuntamento fissato alle ore 21 di martedì 18 agosto. Un match che si preannuncia molto avvincente, con un’esito molto meno scontato di quello che ci si potrebbe aspettare in Bayern Monaco-Lione: una sfida affascinante anche in panchina, tra due giovani allenatori tedeschi. La semifinale di Champions League tra Lipsia e PSG è un’esclusiva Sky: l’emittente satellitare trasmetterà la sfida in tv ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite).La partita sarà visibile anche in streaming con Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, su pc, smartphone o tablet.