Garcia: “Juventus strafavorita”

Sembra un po’ una voce fuori dal coro Rudi Garcia, tecnico del Lione, che, intervistato da La Gazzetta dello Sport a due giorni dal match contro la Juventus, ha solo parole di lode per i bianconeri, super criticati in questa stagione:

“Ho visto le partite dei bianconeri. So che c’è chi dice che non hanno giocato bene, ma rispondo che la Juve ha vinto il campionato in 36 giornate, e non solo perché gli avversari sono calati. Possiamo dire che gioca meno bene di una volta, ma è la più forte. Trovo infondate anche le critiche su Sarri. La gente cosa vuole? Che la squadra vinca, no? Ecco, lo fa perché ce l’ha nel Dna e qualsiasi allenatore arrivi deve coltivarlo. Sarri lo ha fatto e ha vinto, e ora si giudica il gioco. Io dico solo che sono stati ancora i migliori. Per quanto riguarda la Champions è chiaro che noi vogliamo andare a Lisbona per le Final 8. Farlo sarebbe un exploit, ma siamo in vantaggio per 1 a 0 e non passeremo tutta la partita a difenderci, dovremo fare in modo di fare un altro goal e allora sarà difficile eliminarci. Con il PSG abbiamo dimostrato una solidità difensiva interessante. Certo, siamo outsider e la Juve è strafavorita, perché costruita per vincere la Champions, come il PSG. Il fatto che Ronaldo sia arrivato alla Juve ne è un segnale chiaro”