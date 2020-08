Lione Bayern Monaco formazioni: Lewa a caccia della finale

– LIONE BAYERN MONACO FORMAZIONI

Grande sfida stasera al José Alvalade di Lisbona tra Lione e Bayern Monaco, con fischio d’inizio alle ore 21. I francesi, insieme al Lipsia eliminato ieri dal Psg, sono gli outsider di questa Champions, avendo eliminato a sorpresa sia la Juventus agli ottavi che gli inglesi del Manchester City ai quarti. Attenzione, quindi, all’entusiasmo dei ragazzi di Garcia, ormai consapevoli delle loro importanti potenzialità. Dall’altro lato, arriva però un Bayern Monaco in formato Armageddon, avendo rifilato tra ottavi e quarti di finale ben 15 reti alle rispettive avversarie (Chelsea e Barcellona). Clamoroso l’8-2 dato ai catalani, l’obiettivo triplete è assolutamente alla portata. Lione Bayern Monaco formazioni nel dettaglio.

Lione Bayern Monaco formazioni, le scelte dei due allenatori

Garcia dovrebbe confermare l’undici vincente visto contro il City, fatta eccezione per il cambio in attacco con Dembele dal primo minuto al posto di Ekambi. Tra i pali, Lopes, trio difensivo composto da Denayer, Marcelo e Marcal; ai lati nel centrocampo a 5, Dubois e Cornet, mentre in mezzo Caqueret, Guimaraes e Aouar. In avanti, Depay con Dembele.

Nessun cambio per Dieter Flick, che conferma gli uomini contro il Barcellona. Davanti Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba e Davies. In centrocampo, tandem formato da Thiago Alcantara e Goretska. Mentre in avanti, tanta corsa e qualità con Gnabry, Muller, Perisic e l’unica lunga Lewandowski.

Lione Bayern Monaco formazioni

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, B.Guimaraes, Cornet; Aouar; Depay, M.Dembélé. All. Garcia

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski. All. Flick