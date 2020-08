Manchester City Real Madrid formazioni: Ramos out

− MANCHESTER CITY REAL MADRID FORMAZIONI

Merengues a caccia dell’impresa dopo l’1-2 subito in casa lo scorso 26 febbraio, per opera di Gabriel Jesus e De Bruyne; inutile il momentaneo pari di Isco. Il Manchester City arriverà al match di domani sera dopo aver finito la stagione in Premier da circa due settimane. Ultima uscita, quella in casa contro il già retrocesso Norwich, sconfitto per 5 a 0. La squadra di Guardiola, dopo il titolo dello scorso anno, non è riuscita a ripetersi, lasciando il gradino più alto del podio al Liverpool. Due titoli, però, già in bacheca per i Citizens, avendo vinto un anno fa il Community Schield e a marzo la Coppa di Lega. Pep, quindi, a caccia di un altro treble, con De Bruyne&Co che hanno due risultati su tre. Fresco campione di Spagna, invece, il Real Madrid, che ha chiuso a +5 dai rivali del Barcellona, conquistando il 34esimo titolo della propria storia. Le Merengues sono in una forma nettamente migliore rispetto al match di febbraio e con un Benzema in grande spolvero. Manchester City Real Madrid formazioni nel dettaglio.

MANCHESTER CITY REAL MADRID FORMAZIONI, LE ULTIMISSIME

Guardiola dovrebbe fare a meno solo di due uomini per la sfida di domani, ovvero Aguero per un fastidio al ginocchio e lo squalificato Mendy. Dunque, il suo 4-2-3-1, vedrà Ederson fra i pali, in difesa da destra verso sinistra: Walker, Fernandinho, Laporte e Zinchenko. In mediana, spazio a Gundogan e alla quantità di Rodri; mentre sulla trequarti, tanta classe con Bernardo Silva, De Bruyne e Sterling. Unica punta, il brasiliano Gabriel Jesus.

Solito 4-3-3 per Zizou, che deve fare a meno del capitano goleador Sergio Ramos per la difesa, al suo posto accanto a Varane ci sarà Militao. In fascia, Carvajal a destra e Ferland Mendy a sinistra. In mezzo, il trio pluridecorato composto da Modric, Casemiro e Kroos; mentre in avanti, dal primo minuto: Vinicius, Benzema e Hazard. Indisponibili sia Bale per scelta tecnica che Mariano Diaz, colpito da Coronavirus.

MANCHESTER CITY REAL MADRID FORMAZIONI

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus. All. Guardiola

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Hazard. All. Zidane