Gasperini pre Liverpool-Atalanta: “Non smettiamo mai di imparare. Sulla sfida contro il Liverpool…”

Manca soltanto un giorno alla sfida contro il Liverpool, e l’Atalanta è pienamente concentrata su questa sfida tanto difficile quanto fondamentale ai fini dell’esito del girone di Champions. I Reds sono a punteggio pieno, mentre i nerazzurri hanno gli stessi punti dell’Ajax (scontro diretto finito 2-2 in quel di Bergamo): serve un risultato positivo per raggiungere i tanto desiderati ottavi. Oggi, attraverso TMW, il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni nella classica conferenza stampa pre partita. Ecco le sue parole in vista del match contro i Reds.

Liverpool-Atalanta, le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini

“Giocare la Champions in un simile palcoscenico è sicuramente una grande opportunità per noi, nella speranza di fare bene. Non dovremo concedere al Liverpool quegli spazi concessi all’andata. La nostra compattezza farà la differenza. La rosa è cambiata in questi anni, tanti giocatori sono andati in altre squadre importanti. Il percorso che abbiamo fatto ci ha portato a giocare la Champions per due anni di fila. Rispetto all’Europa League, questa è una competizione molto particolare: noi non smettiamo mai di imparare. 200 panchine? Per fortuna in questi anni le amarezze sono state pochissime rispetto alle soddisfazioni. Spero ci sia un momento ancor più alto”.