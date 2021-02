Dove vedere Atalanta-Real Madrid: streaming e diretta tv Champions League

Atalanta-Real Madrid streaming, la presentazione del match: un match tutto da vivere. Per l’Atalanta la sfida contro i blancos è sicuramente uno dei punti più alti della storia della società bergamasca. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini affronteranno una delle squadre più titolate a livello europeo agli ottavi di Champions, e già questo basta per avere quello stimolo in più per conquistare una vittoria molto importante. Sulla carta il Real sembra favorito, ma contro questa Dea può accadere di tutto. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere ma anzi andiamo a scoprire dove vedere Atalanta-Real Madrid streaming e in diretta tv.

Dove vedere Atalanta-Real Madrid streaming e in tv: tutti i dettagli

Il match Atalanta-Real Madrid in programma mercoledì 24 febbraio, sarà visibile su Sky in cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta pre-partita. E poi ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.