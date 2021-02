Dove vedere Lazio-Bayern Monaco, streaming gratis e diretta tv in chiaro Champions League

La Lazio di Simone Inzaghi è pronta per l’attesissima sfida di questa sera contro il Bayern Monaco di Flick. I bavaresi sono detentori in carica del torneo e non vogliono di certo abbassare la guardia, contando su una rosa di valore indiscusso e con la presenza del miglior calciatore al mondo della passata stagione: Robert Lewandowski. Il polacco sta disputando una stagione strepitosa anche quest’anno, avendo realizzato ben 26 reti in Bundesliga. Dall’altro lato c’è però Ciro Immobile, bomber implacabile biancoceleste che nella scorsa stagione diede un dispiacere allo stesso Lewandowski soffiandogli nelle gare finali l’ambita Scarpa d’Oro, trofeo destinato agli attaccanti con più reti a livello di campionato nazionale. La sfida ci presenterà dunque la sfida tra i due bomber ed è destinata a infiammare gli animi degli appassionati sportivi, i quali non aspettano altro di vedere all’opera le due compagini. Calcio d’inizio martedì 23 febbraio ore 21. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere Lazio-Bayern Monaco, streaming e diretta tv Champions League.

Dove vedere Lazio-Bayern Monaco, streaming e diretta tv Champions League

Il match di Champions League Lazio-Bayern Monaco, valido per gli ottavi di finale d’andata, sarà trasmesso in chiaro su Canale 5 alle ore 21, così come sulla pay tv Sky, piattaforma che detiene i diritti della Champions League. Il match sarà disponibile anche in streaming gratis su Mediaset Play così come sull’applicazione a pagamento Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky e facilissima da scaricare sul proprio dispositivo smartphone, tablet, pc o notebook.