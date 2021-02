Atletico Madrid-Chelsea, probabili formazioni: tanti indisponibili per il Cholo

Alla National Arena di Bucarest il 23 febbraio 2021 ore 21 si giocherà Atletico Madrid-Chelsea, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il match si giocherà lontano dalla Spagna perché il Governo spagnolo vieta l’atterraggio di voli provenienti dalla Gran Bretagna. L’arbitro che dirigerà la partita è il tedesco F. Brych.

L’Atletico Madrid, nonostante abbia perso l’ultima gara in campionato, è primo nella classifica della Liga spagnola. Nella fase a gironi, anche se non ha brillato nei risultati ottenuti (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), si è piazzato secondo in classifica. Il match contro gli inglesi non sarà semplice, la squadra allenata da Tuchel è in gran forma. Il Cholo dovrà fare a meno dello squalificato Trippier e degli infortunati Gimenez, Vrsalijko, Herrera e Carrasco. In campo la formazione di Madrid dovrebbe scendere con un classico 3-5-2: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Koke, Kondogbia, Saul, Renan Lodi; Joao Felix, Suarez.

Il Chelsea, che a fine gennaio ha ingaggiato un nuovo allenatore, Thomas Tuchel, subentrato a Frak Lampard, in questi 30 giorni ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi. Un bel ruolino che aiuta ad avvisare gli avversari in Champions. Il tecnico degli inglesi per la gara contro gli spagnoli avrà tutta la rosa a disposizione, tranne che Thiago Silva, fuori per l’infortunio alla coscia che ancora non gli dà tregua. Il Chelsea dovrebbe scendere in campo con un probabile 3-4-2-1: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Kanté, Kovacic, Alonso, Mount, Werner, Giroud.

I precedenti tra le due squadre sono 7: 2 vittorie a testa e 3 pareggi.

Atletico Madrid-Chelsea, probabili formazioni

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Koke, Kondogbia, Saul, Renan Lodi; Joao Felix, Suarez. All. Diego Simeone.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilucueta, Zouma, Rudiger; James, Kanté, Kovavic, Alonso, Mount, Werner, Giroud. All. Thomas Tuchel.