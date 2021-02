La carica (social) del popolo nerazzurro in vista di Atalanta-Real Madrid: “Un sogno che diventa realtà!”

Se qualche anno fa qualcuno avesse detto che l’Atalanta avrebbe affrontato il Real Madrid agli ottavi di finale della Champions League, sarebbe stato preso per un pazzo: partite come queste si possono soltanto giocare alla Playstation. Oggi, 24 febbraio 2021, il sogno è diventato realtà: i nerazzurri di Gian Piero Gasperini ospiteranno i blancos allenati da Zidane. Un match tanto importante quanto emozionate, e nonostante il popolo atalantino non possa assistere a tale avvenimento storico sugli spalti del Gewiss Stadium, l’attesa non fa altro che aumentare la voglia di scrivere l’ennesima pagina di storia. Ecco le sensazioni dei tifosi nerazzurri sui social: da quelle ottimiste fino alle più scaramantiche.

Le opinioni dei tifosi pre Atalanta Real Madrid

Kia_chiara_ferraroli: Brividi! È un sogno che si avvera a prescindere dal risultato.

Leoloca06: Ho una strana sensazione. Secondo me segna Miranchuk con un tiro dal limite.

Fontana.igor: Ho troppa ansia.

Stefano Prestini: Sensazioni buone. Giochiamocela!

_benevento_: Ottimista, mi sento un 3-1.

Andre_ghido: Indipendentemente dall’esito sarà una festa. Però abbiamo già dimostrato di poter battere chiunque.

Mattia Comini: Vedere il pullman del Real Madrid fuori dal Gewiss Stadium fa un certo effetto. Io ancora non ci credo (e pensare che non è una partita amichevole).

Atalantabc_fanpage: Tensione a mille.

Claudio80bg: Solo una “pel de poia” alta 1 cm.

_.fffedeeeee._: Assai fiducioso.

Piegava03: Abbastanza buone, per me possiamo fare bene con il Real.

Yurimanzo: Ci saranno tanti goal.

Denise Bonardi: Ho l’ansia, vorrei tanto vederla allo stadio.

_ilbrigno_: La tensione sale perché affrontare queste squadre è sempre un prestigio, però possiamo farcela.

Manu.fabri.96: Vinciamo con un goal di scarto. Dico 2-1!

Fercho_glvn: Penso che il gruppo mostrerà il lavoro che si è fatto nel corso di questi 5 anni.

Samuele Rota: Misto di magia, curiosità e stupore.

Cristianagazzi88: Giochiamocela con tutte le nostre forze, sperando in un pizzico di fortuna.

Lifeistooshorttodiefor: Uniti, compatti, senza paura. Stasera possiamo dire la nostra.

Camozzi Stefano: Muriel punisce Courtois.

Jacopo.epo: Speriamo bene, ma è dura nonostante i 9 giocatori del Real infortunati.

Francesco_grieco: Adrenalina a mille.

Danizuccali: Schefe de negot, pura de nisù.

Ettorebg: Vinciamo.

Mammaorne: Già esserci è un successo. Forza Atalanta, siamo con te!

Luca_red_bull: Pota, non sembra vero.

Zapata19074: Ripenso alla mia prima partita al seguito della Dea. S. Angelo Lodigiano-Atalanta…ancora non ci credo.

Teoldylan: Impossibile! Is nothing! Diamoci dentro.

Tah_denny_ar_: E’ l’andata contro una big. Le altre non sono andate molto bene.

Paolo Brembilla: Ho visto Atalanta-Real Madrid solo alla play e ho sempre vinto. Che la tradizione si ripeta anche stasera.