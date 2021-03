Formazioni Psg-Barcellona: le scelte di Pochettino e Koeman

Stasera alle 21.00 il Parco dei Principi di Parigi ospita la sfida Psg-Barcellona, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa hanno un piede nel prossimo turno, gli spagnoli devono almeno tentare l’impresa, già riuscita nel 2017 proprio contro il Psg. Vediamo la situazione delle due squadre. CLICCA QUI DOVE VEDERE PSG-BARCELLONA

I padroni di casa ospitano ancora in infermeria la stella brasiliana Neymar per problemi all’adduttore, l’italiano Kean e il terzino Bernat; mister Pochettino tuttavia dispone dei giocatori adatti al suo 4-3-3 e la formazione sarà più o meno quella vista nelle ultime uscite stagionali. La difesa sarà guidata dal capitano Marquiños e Kimpembé , sulle fasce Florenzi e Kurzawa. Centrocampo con i difensivi Paredes e Gueye e l’italiano Verratti, che avanza nel gioco del Psg quasi come trequartista. In attacco la stella Mbappé agirà al fianco dell’ex-Inter Icardi e Di Maria. Gli uomini di Koeman saranno schierati con il solito 4-3-3, anche se non si esclude un modulo più offensivo con la difesa a 3 per andare subito all’arrembaggio. In difesa si schiereranno Dest e Jordi Alba rispettivamente a destra e a sinistra, mentre uno tra Umtiti e Mingueza affiancherà Lenglet. Tra centrocampo e attacco non ci sono molti dubbi, con i giovani Pedri e De Jong a supporto del trio composto da Dembelé, Messi e Griezmann. Ecco le probabili formazioni di Psg-Barcellona.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-BARCELLONA

PSG (4-3-3): Navas – Florenzi, Marquiños, Kimpembé, Kurzawa – Gueye, Paredes, Verratti – Di Maria, Icardi, Mbappé

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen- Dest, Mingueza, Lenglet, Alba – Pedri, Busquets, De Jong – Dembelé, Messi, Griezmann