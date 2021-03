Dove vedere Psg Barcellona, streaming e diretta tv Champions League

All or nothing. O meglio, Todo o nada. Non stiamo parlando della serie di documentari calcistici su Prime Video, che vedrà tra i protagonisti anche la Juventus, bensì sono le parole che girano nelle menti dei giocatori blaugrana dal 16 febbraio e da quel 4-1 che sa di punto esclamativo. Alle 21:00 di stasera Psg-Barcellona si scontrano al Parc des Princes per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League a porte chiuse. Il Barcellona deve ricalcare l’impresa del 2017, il Psg ha dalla sua parte il fattore campo. Il più celebre (e recente) precedente tra le due squadre è forse una delle partite più celebri della storia del calcio moderno, il 6-1 del Camp Nou del 2017 che ribaltò il 4-0 dell’andata. Arbitro della sfida sarà l’inglese Anthony Taylor. Non ci resta che scoprire dove vedere Psg Barcellona.

Dove vedere Psg Barcellona: orario e diretta tv

La sfida Psg-Barcellona avrà luogo nella serata di oggi con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Il match è in esclusiva su Sky e il canale di riferimento sarà Sky Sport 1 HD (canali 201 e 240 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). La telecronaca e il commento della partita sono stati affidati a Dario Massara.

Champions League, dove vedere Psg-Barcellona stasera in streaming

Per coloro che invece dovessero scegliere Psg Barcellona in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili anche singoli ticket o pacchetti di partite.

Psg Barcellona: come arrivano le due squadre al match di oggi

Il Barcellona è secondo ne La Liga, a 3 punti dall’Atletico Madrid primo. Dopo aver rimontato lo svantaggio complessivo di 2-0 contro il Siviglia in Copa del Rey (3 marzo), il Barcellona potrebbe provare a fare un miracolo qui. Nonostante gli infortuni di Coutinho, Ansu Fati, Sergi Roberto e il senatore Pique, gli spagnoli sanno che la partita non è finita, Lionel Messi più di tutti. Capitano e uno dei pochi ancora presenti nel club dalla Remontada del 2017, si caricherà la squadra sulle spalle e li guiderà ad un’altra impresa in quello che sembra essere uno dei suoi ultimi anni al Barcellona? Similmente, il Psg è secondo in campionato, a 2 punti dal Lille. Anche il tecnico Pochettino non dispone di tutti gli effettivi (Neymar, Bernat e l’italiano Kean) eppure la caratura della squadra rimane molto alta. La gestione della partita non è tra le corde dei francesi, che spesso osano straripare nel risultato come all’andata. Tuttavia potrebbe essere una tattica oculata e giocarsela con risultati tennistici. È possibile che il fulmine cada due volte nello stesso punto? Lo scopriremo soltanto stasera.