Gasperini pre Real Madrid-Atalanta: “Abbiamo un solo risultato per passare il turno”

Mancano soltanto 24 ore all’inizio di Real Madrid-Atalanta. Una partita assolutamente aperta, dove la Dea cercherà di fare l’ennesima impresa in Europa: nonostante all’andata i blancos abbiano avuto la meglio in quel di Bergamo. I quarti di finale sono ad un passo, ma i nerazzurri devono vincere segnando più di un goal. Ecco le parole di Gian Piero Gasperini in vista del match di domani, riportate da Tuttomercatoweb.

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini pre Real Madrid-Atalanta

“Domani sera vogliamo disputare una grandissima partita. Il coefficiente di difficoltà è sempre più alto, per passare il turno dobbiamo soltanto vincere: cercheremo di sfruttare al meglio le occasioni, contando anche della crescita che hanno riscontrato i giocatori. Benzema? E’ uno degli attaccanti più forti al mondo, ma il Real non ha solo lui, sono capaci di far gol in tanti modi. Se sappiamo reggere l’urto possiamo poi capire quali saranno le nostre occasioni. Djimsiti è stato pienamente recuperato: fuori soltanto Hateboer, Kovalenko, Sutalo e Freuler. Finora è stata una Champions difficile, ma siamo riusciti a fare 11 punti, superando un gruppo molto più difficile rispetto a quello affrontato lo scorso anno. Ora tocca al Real: match sicuramente più complesso, domani può dare una svolta e un peso diverso alla stagione”.