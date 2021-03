Juventus-Porto, la notte decisiva: i convocati da Andrea Pirlo:

La notte decisiva del percorso della Juventus per la Champions League edizione 2020/2021 è arrivata. Questa sera la formazione di Andrea Pirlo scenderà in campo per affrontare il Porto dopo il 2-1 dell’andata. Non sarà semplice per i bianconeri, ma questa sera, più che mai, vincere è l’unica cosa che conta. La formazione della Vecchia Signora ha saputo dimostrare più volte che quando voleva raggiungere un obiettivo, il risultato arrivava. Adesso l’obiettivo sono i quarti, poche le assenze, non ci sono più scuse.

Juventus-Porto, i convocati

Dopo un tragico mese di febbraio con numerosi infortunati in tutti i reparti, Andrea Pirlo, in una delle prime sfide importanti da oggi fino al termine del campionato, potrà contare quasi su tutta la sua rosa. Sono indisponibili soltanto Bentancur, perché positivo al Covid-19; e Paulo Dybala, ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio. Anche Danilo sarà assente, il brasiliano è squalificato. Guardando la lista dei convocati assistiamo a due recuperi importanti per Pirlo, che ritrova De Ligt e Chiellini, pilastri della difesa bianconera. Morata-Ronaldo si occuperanno dell’attacco.

La lista completa dei convocati

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata.