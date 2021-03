La carica (social) del popolo nerazzurro in vista di Real Madrid-Atalanta: “Ansia a mille, ma grande ottimismo”

Fame, concentrazione, determinazione e l’obiettivo di scrivere la storia. Sono soltanto alcuni degli elementi che compongono un match così delicato come Real Madrid-Atalanta. La partita di stasera, nonostante i pronostici danno per favoriti i blancos, è tutta da vivere per l’intero mondo atalantino: gli uomini di Gasperini hanno voglia di rivalsa dopo l’episodio dell’andata e la città di Bergamo è in trepidante attesa (con la consapevolezza che, indipendentemente dal risultato finale, si vedrà all’opera una squadra che avrà sudato la maglia). Il popolo nerazzurro, nonostante il rammarico di non poter vivere tutto questo in prima persona, ha voluto esprimere sui social le proprie sensazioni: da quelle ottimiste fino alle più scaramantiche. Non perdiamoci in chiacchiere: parola ai tifosi orobici.

Le sensazioni dei tifosi nerazzurri pre Real Madrid-Atalanta

alfio_1907: Ansioso.

jacopo zibetti: Giochiamola al meglio, dai ragazzi facciamo la storia.

ladeatalanta: Difficile ma ci credo.

andre_ghido: Sono fiducioso, comunque andrà saremo orgogliosi dei nostri giocatori e di questa società.

franco_1907_: Ansia più che mai, ma già orgoglioso. Speriamo di potercela giocare 11 contro 11.

jp4g4: Ansia ansia e solo ansia.

s_i_m_o_ch: Ho letto che senza Remo non abbiamo mai vinto una partita: tanta ansia.

therealvalto: Sempre buone sensazioni, a parte l’ansia a mille.

_ilbrigno_: Speriamo bene, non dico altro.

mike.loca: Ci proveremo fino in fondo, ma secondo me ci fregheranno in qualche modo.

cattta: Li distruggeremo.

pippogamba: Non passeremo mai, anche solo per il discorso di blasone e soldi.

teoldylan: Tutto è possibile, io ci credo, ma servirà fare una partita perfetta.

teo_loca02: Fiducioso nel vedere un’Atalanta senza nulla da perdere.

Samuele Rota: Talmente ansioso che non so neanche più come mi chiamo.

morris052: Comunque vada sarà un successo. Avanti Atalanta!

Angelo Gandossi: Nessuna sensazione, solo consapevolezze. Non abbiamo niente da perdere e siamo molto forti.

jacopo.epo: Non succede, ma se succede viene giù Bergamo. Io ci credo!

manu.fabri.96: Se entriamo in campo col piede giusto, vinciamo 1-2.

dvnielepennvcchio: Se usciamo dal campo dopo aver lottato fino alla fine, non resta che essere orgogliosi di questi ragazzi.

ettorebg: Positivity.

cristianagazzi88: Io confido in un Josip Ilicic in versione Dortmund.

daniele_vava73: Vinciamo alla faccia di tutti.

Dylan Pizzagalli: Dai Atalanta!

bonacinamax82: Se l’Atalanta esce ci sta, se escono loro è fallimento: auspico che l’arbitro ce la faccia giocare 11 contro 11.