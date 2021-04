Dove vedere Bayern Monaco-Psg: streaming e diretta tv Sky o Mediaset?

Domani sera alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera si disputerà il match Bayern Monaco-Psg, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League (ritorno al Parco dei Principi martedì 13); nel turno precedenti i tedeschi hanno avuto meglio della Lazio con un doppio successo (4-1 a Roma e 2-1 a Monaco), mentre i francesi hanno eliminato gli spagnoli del Barcellona espugnando il Camp Nou per 4-1 per poi pareggiare 1-1 a Parigi.

Quella tra tedeschi e francesi sarà una doppia sfida molto intrigante tra due delle favorite per la vittoria finale, ricordando che questa partita nella scorsa stagione è stata la finale della competizione continentale vinta a Lisbona dal Bayern Monaco per 1-o, grazie alla rete di Coman al 59′. I precedenti tra le due squadre sono nove con i transalpini avanti di misura per 5-4 e nessun pareggio; l’ultima gara disputata in Germania risale al 5 dicembre 2017 quando nell’ultima giornata della fase a gironi i bavaresi si imposero per 3-1.

L’arbitro della gara sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz di Algimia de Alfara, coadiuvato dagli assistenti Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar, quarto uomo Xavier Estrada Fernandez, mentre al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Alejandro Hernández e Ricardo de Burgos.

Bayern Monaco-Psg, probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.

PSG (4-2-3-1): Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Herrera; Di María, Neymar, Mbappé; Kean.

Dove vedere Bayern Monaco-Psg in tv e streaming

Il match tra Bayern Monaco-Psg in programma domani sera con calcio d’inizio alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 20.55. Ricordiamo che l’incontro tra tedeschi e francesi si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme all’altro incontro che si gioca in contemporanea tra Porto-Chelsea.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match dell’Allianz Arena sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.