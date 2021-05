Manchester City-Chelsea streaming e diretta tv Canale 5? Dove vedere finale Champions League

Manchester City-Chelsea, la Champions si ritornerà in Inghilterra. Dopo aver sconfitto rispettivamente Psg e Real Madrid in semifinale, le due squadre si sfideranno per la conquista del trofeo. Per Aguero e compagni sarà la prima volta nella storia del club mentre per i blues sarà il terzo atto conclusivo dopo la sconfitta del 2007/2008 e la vittoria nel 2011/12. Il match Manchester City-Chelsea, valido come finale della Champions League 2020/21, si gioca sabato 29 maggio alle ore 21 nello stadio do Dragao di Oporto che ha sostituito negli ultimi giorni la sede prevista dell’Ataturk di Istanbul. Guardiola è alla terza finale della sua carriera con due vittorie con il Barcellona mentre per Tuchel, caso curioso, è la seconda in due anni alla guida di due squadre diverse: ricordiamo che però l’anno scorso il Psg ha perso contro il Bayern Monaco.

Le probabili formazioni di Manchester City-Chelsea finale Champions League 2020/21

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden

Ballottaggi: Walker 60% – Cancelo 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Chelsea (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Havertz, Werner, Mount

Ballottaggi: Werner 70% – Ziyech 30%; Christensen 60% – Zouma 40%

Indisponibili: Christensen (In dubbio)

Squalificati: –





Dove vedere Manchester City-Chelsea, streaming gratis e diretta tv in chiaro finale Champions League?

Il match Manchester City-Chelsea, valido come finale della Champions League 2020/21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 HD e Sky Sport 252 con ampio pre e post-partita. La partita sarà disponibile in 4k per i possessori del decoder SkyQ. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida sarà visibile anche in chiaro in diretta televisiva su Canale 5 e in streaming gratuito sia su Mediaset Play che sul sito Sportmediaset.