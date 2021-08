Dove vedere playoff Champions League: streaming e diretta tv con una gara in chiaro

Martedì 17 e mercoledì 18 agosto (ritorno il 24 e 25) si disputeranno i playoff della Champions League che qualificheranno le ultime sei squadre per la fase a gironi (sorteggio giovedì 26 agosto ad Instanbul) che in questa stagione vedranno impegnate Inter, Milan, Juventus e Atalanta.

Per queste gare d’andata, un match andrà in onda in chiaro (Italia 1), ovvero quello odierno che vedrà opposti Monaco-Shakhtar Donetsk, invece l’altra partita clou, Benfica-Psv, si potrà vedere su Amazon Prima Video, mentre gli altri quattro match saranno visibili in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Ovviamente tutte le partite (tranne Benfica-Psv) saranno trasmesse anche dal canale satellitare Sky per tutti i suoi abbonati, dove ci sarà anche “Diretta Champions”, per non perdersi nemmeno un gol.

Programmazione Mediaset e Amazon

MARTEDÌ 17 AGOSTO, ORE 21

Monaco-Shakhtar Donetsk, su Italia 1. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Sheriff-Dinamo Zagabria, su Mediaset Infinity. Telecronaca: Roberto Ciarapica

Salisburgo-Broendby, su Mediaset Infinity. Telecronaca: Raffaele Pappadà

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO, ORE 21

Benfica-PSV Eindhoven su Amazon Prime Video. Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Malmoe-Ludogorets su Mediaset Infinity. Telecronaca: Massimo Callegari

Young Boys-Ferencvaros, su Mediaset Infinity. Telecronaca: Riccardo Trevisani

Programmazione Sky Sport

MARTEDI’ 17 AGOSTO ORE 21

Diretta Gol | Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Monaco-Shakhtar Donetsk | Sky Sport 252 (satellite e fibra): telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Federico Zancan

Sheriff Tiraspol-Dinamo Zagabria | Sky Sport 253 (satellite e fibra): telecronaca Andrea Marinozzi; Diretta Gol Riccardo Gentile

Salisburgo-Broendby | Sky Sport 254 (satellite e fibra): telecronaca Daniele Barone; Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

MERCOLEDI’ 18 AGOSTO ORE 21

Diretta Gol | Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Malmoe-Ludogorets | Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) telecronaca Federico Zancan; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Young Boys-Ferencvaros | Sky Sport 253 (satellite e fibra) telecronaca Paolo Ciarravano; Diretta Gol Daniele Barone