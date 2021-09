Sky o Mediaset? Dove vedere Malmo Juventus in diretta tv e streaming

Dove vedere Malmo Juventus in tv. Dopo un inizio pessimo di campionato, i bianconeri vogliono subito invertire la rotta nel debutto in Champions League. La partita è ricca di corsi e ricorsi storici che possono far ben sperare i tifosi. La stagione europea della Juventus 2014/2015, la prima di Massimiliano Allegri, iniziò proprio contro il Malmo. In quell’occasione, la Vecchia Signora si impose con un netto 2-0 in casa grazie alla doppietta di Carlos Tevez. Il cammino europeo dei bianconeri si interruppe solo in finale contro il Barcellona. Ma c’è anche un altro ricorso storico. La stagione successiva, quella 2015/2016, la Juventus totalizzò solo 1 punto in campionato nelle prime tre uscite. La prima giornata di Champions League di quella stagione fu la trasferta di Manchester, sponda City. Quell’anno è ricordato dai tifosi bianconeri come la storica rimonta in campionato ai danni del Napoli fino al goal di Simone Zaza nello scontro diretto.

Quando si gioca Malmo-Juventus, prima giornata girone H

La partita tra Malmo-Juventus si disputerà martedì 14 settembre 2021 alle ore 21:00, allo stadio Eleda di Malmo. Le probabili formazioni scelte dai due tecnici:

MALMO (3-4-3): Diawara; Ahmedodzic, Nielsen, Brorsson; Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks; Berget, Colak, Birmancevic. Allenatore: Jon Dahl Tomasson

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri

Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Ecco dove vedere Malmo Juventus in diretta tv e streaming

La partita tra Malmo-Juventus sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport HD (canale 251). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Inoltre la partita sarà visibile in diretta in chiaro su Mediaset, sul canale 5 del digitale terrestre. In streaming è possibile vedere la sfida su Mediaset Play, piattaforma gratuita. Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura streaming su Amazon Prime Video che, tra le possibili partite delle italiane in Champions League ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match della Juventus.