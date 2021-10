Dove vedere Porto-Milan streaming e diretta tv Champions League: Amazon, Sky, Canale5?

DOVE VEDERE PORTO MILAN IN TV E IN STREAMING – Il Milan è praticamente all’ultima spiaggia per quanto riguarda il passaggio del turno: ha perso a Liverpool, seppur con onore, ha perso a Madrid con l’Atletico, anche se a testa altissima. Ma la classifica dice che i nerazzurri hanno zero punti e devono vincere entrambe le sfide col Porto per restare in corsa: ecco tutte le informazioni su dove vedere Porto Milan in tv e in streaming.

Quando si gioca Porto-Milan: data e luogo del match di Champions League

Porto-Milan si disputerà martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21, allo stadio Do Dragao di Oporto.

Porto-Milan, le probabili formazioni del match

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Corona, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luís Díaz; Taremi. Leggi anche: Canale 5 o Amazon Prime? Dove vedere Zenit-Juventus, streaming e diretta tv Champions League MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Giroud.

Canale5, Sky, Amazon Prime Video? Dove vedere Porto-Milan Champions League streaming gratis e diretta tv in chiaro

La partita di Champions League tra Porto e Milan, prevista per il 19 ottobre 2021 a Oporto alle ore 21, verrà trasmessa in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Inoltre, la gara sarà visibile anche su Canale 5 in chiaro e gratuitamente, così come anche in streaming gratis su Mediaset Infinity.