Champions League, dove vedere Young Boys Atalanta: diretta tv e streaming

Dove vedere Young Boys Atalanta: verso il match

Dopo la giornata di campionato è arrivato il momento del quinto turno di Champions League. Tra le prime italiane a scendere in campo ci sarà l’Atalanta di Gianpiero Gasperini che volerà a Berna, in Svizzera, per affrontare lo Young Boys in un match delicatissimo per l’eventuale passaggio del girone. La Dea si trova infatti al terzo posto nel girone con 5 punti, alle spalle di Manchester United e Villareal (entrambe a 7 punti). Con 2 giornate al termine del girone, una vittoria contro gli svizzeri permetterebbe all’Atalanta di aumentare le percentuali di passaggio del turno (per poi affrontare il Villareal nel sesto turno del girone). Lo Young Boys è invece ultimo nel girone con 3 punti ottenuti alla prima giornata del girone grazie alla vittoria per 2 a 1 sullo United.

Dove vedere Young Boys Atalanta: l’orario del match

La sfida tra Young Boys e Atalanta andrà in scena martedì 23 novembre alle ore 21:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Wankdorf di Berna.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Young Boys Atalanta

La partita tra Young Boys e Atalanta sarà trasmessa sia da Sky che da Mediaset Infinity. Il match sarà visibile in tv sui canali 204 (Sky Sport Arena) e 253 del decoder di Sky. La partita sarà visibile anche in diretta streaming tramite l’app di Sky Go (scaricabile per pc, smartphone e tablet) e tramite l’app di Infinity.