Champions League: Inter-Liverpool, le ultime news

Andata degli ottavi di Champions League questa sera in programma alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Si sfidano l’Inter, padrona di casa e allenata da Simone Inzaghi e il Liverpool di Jurgen Kloop. L’Inter arriva alla sfida di stasera consapevole del fatto che sarà una partita e una doppia sfida al limite dell’impossibile, ma cosciente della propria forza. Le due squadre sono entrambe in un buon momento di forma. Il Liverpool arriva dalla vittoria in trasferta ottenuta per 1-0 sul campo del Burnley, attualmente al secondo posto in classifica del proprio campionato alle spalle del Manchester City. L’Inter invece arriva dal pareggio per 1-1 ottenuto al Maradona contro il Napoli. Sicuramente sarà una partita scoppiettante e molto interessante per gli amanti del calcio.

L’Inter di Inzaghi all’attacco del Liverpool di Kloop

Buone notizie per l’Inter che recupera Bastoni e verrà schierato nel terzetto difensivo insieme a Skriniar e De Vrij, mentre a centrocampo a posto dello squalificato Barella ci sarà l’esperto Vidal. Davanti ballottaggio Lautaro Martinez-Alexis Sanchez per affiancare Edin Dzeko, che si dovrebbe risolvere a favore del primo. Il Liverpool si schiera in formazione tipo, con il tridente offensivo composto dall’egiziano Salah, Diogo Jota e Manè. Salah e Manè entrambi di ritorno dalla finale di Coppa d’Africa. Unica cosa certa della contesa di stasera è che ci sarà da divertirsi.