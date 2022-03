Psg: Donnarumma sbaglia tutto ma va su tutte le furie! Ecco perché

Gianluigi Donnarumma va su tutte le furie dopo l’errore che spalanca la strada alla rimonta del Real Madrid, e condanna il Psg all’inferno. Il portiere se la riprende con l’arbitro, reo di non aver fischiato un presunto fallo su di lui da parte di Benzema, nell’azione che ha portato al gol del pareggio. Episodio chiave che di fatto ha condannato i parigini, letteralmente spariti dal campo. Rimonta clamorosa da parte del Real Madrid che vince 3-1.

Dopo il suo errore Donnarumma se la riprende con l’arbitro

Al minuto 61 Gianluigi Donnarumma commette una, se non la più grande leggerezza della sua carriera. Dopo un appoggio all’indietro da parte di un suo compagno di squadra, il portiere prova a giocare la palla con i piedi, ma ci mette troppo per liberarsi della stessa e subisce la pressione di Benzema, che lo induce all’errore. Rinvio corto del portiere, ne approfitta Vinicius che rimette in mezzo proprio per Benzema, che va a segno per il momentaneo pareggio. Secondo Donnarumma è fallo netto, secondo l’arbitro e il VAR è un intervento regolare. Per le proteste si fa anche ammonire il giocatore italiano, ma l’arbitro è irremovibile. Da quel momento in poi il Psg prende altri 2 gol in 18 minuti e dice addio alla Champions League. Donnarumma voleva essere ricordato in una serata europea, di certo non così. Forse era fallo, forse no, di sicuro in Champions League certi errori non sono ammessi.