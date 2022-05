Finale Champions League, probabili formazioni Liverpool Real Madrid: Klopp sfida Ancelotti

Probabili formazioni Liverpool Real Madrid: verso il match

La “coppa dalle grandi orecchie” è già a Parigi, allo Stade de France, dove stasera andrà in scena la finale di Champions League. Le due squadre che si affronteranno nella finale più attesa della stagione sono il Liverpool di Klopp e il Real Madrid di Ancelotti. Due tra gli allenatori migliori al mondo, due squadre ricche di campioni e giovani talenti. Liverpool e Real Madrid si erano già affrontate in finale di Champions pochi anni fa: nel 2018 a Kiev si impose il Real Madrid per 3 a 1 (la finale entrò nella storia per gli errori del portiere dei Reds, Karius). Oggi il Liverpool cerca la rivincita ma il Real non avrà di certo meno motivazioni della squadra avversaria. Non ci resta che metterci comodi per gustarci un grande spettacolo di calcio, ma prima diamo un’occhiata alle formazioni…

Probabili formazioni Liverpool Real Madrid: le scelte di Klopp e Ancelotti



QUI LIVERPOOL – Nelle scorse settimane Salah sembrava poter essere in dubbio: i tifosi del Liverpool possono tirare un sospiro di sollievo, l’egiziano ci sarà. Klopp si affiderà al solito 4-3-3 con Alisson fra i pali. In difesa Alexander Arnold e Robertson saranno i terzini, con van Dijk e Matip centrali (occhio a Konaté come possibile sorpresa in difesa). A centrocampo agiranno Hederson, Fabinho e Keita. Il tridente sarà composto da Salah e Mané, coadiuvati da uno tra Diogo Jota e Luis Diaz (il ballottaggio tra i due verrà sciolto solo all’ultimo da Klopp).



QUI REAL MADRID – Modulo speculare quello con cui scenderanno in campo i Blancos di Ancelotti: 4-3-3 e Courtois in porta. Carvajal e Mendy saranno i due terzini, con Militao e Alaba centrali. Confermato lo “storico” centrocampo composto da Modric, Casemiro e Kross. Avanzato in avanti sulla destra Valverde che completerà il tridente con Vinicius e Benzema (con Rodrygo pronto a subentrare).

Probabili formazioni Liverpool Real Madrid: lo schieramento in campo

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Matip/Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Jota/Diaz. All.: Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kross; Valverde, Benzema, Vinicius. All.: Ancelotti.