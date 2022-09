Napoli-Liverpool, streaming gratis e diretta tv Amazon Prime o Mediaset? Dove vedere Champions League

Mercoledì 7 settembre alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona si disputerà il match Napoli-Liverpool, valevole la prima giornata del gruppo A di Champions League; raggruppamento che comprende anche Ajax e Rangers che si sfideranno ad Amsterdam (stesso giorno alle ore 18.45).

Sono sei i precedenti tra le due squadre con il bilancio in perfetta parità: due successi ciascuno ed altrettanti pareggi; nel prossimo turno i “Reds” ospiteranno l’Ajax, mentre i partenopei saranno impegnati a Glasgow.

Napoli-Liverpool, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz.

Dove vedere Napoli-Liverpool in tv e streaming

Il match Napoli-Liverpool sarà visibile solamente in streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini. Per guardare l’incontro sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 36 € all’ anno (in un’unica rata annuale, oppure 3,99 euro al mese per dodici mesi). Per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma Amazon offre un periodo prova gratuito sottoscrivendo un abbonamento Prime. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni.

27 novembre 2019, Liverpool-Napoli 1-1: gli highlights