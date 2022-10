Barcellona-Inter, streaming gratis e diretta tv Amazon Prime o Mediaset? Dove vedere Champions League

Mercoledì 12 ottobre alle ore 21 allo stadio “Camp Nou” si disputerà il match Barcellona-Inter, valevole la prima giornata del gruppo C di Champions League; che vede in classifica le due squadre rispettivamente al terzo e secondo posto con tre e sei punti. Nella gara d’andata giocata a Milano lo scorso 4 ottobre, i nerazzurri si sono imposti per 1-o con rete di Calhanoglu al 47′ del primo tempo.

Sono sette i precedenti in terra spagnola con i blaugrana avanti per 6-1 (nessun pareggio); nel prossimo turno (mercoledì 26 ottobre), il Barcellona ospiterà il Bayern Monaco, mentre l’Inter il Viktoria Plzen.

Barcellona-Inter, probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric García, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martínez.

Dove vedere Barcellona-Inter in tv e streaming

Il match Barcellona-Inter sarà visibile solamente in streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini. Per guardare l’incontro sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 36 € all’ anno (in un’unica rata annuale, oppure 3,99 euro al mese per dodici mesi). Per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma Amazon offre un periodo prova gratuito sottoscrivendo un abbonamento Prime. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni.

4 ottobre 2022, Inter-Barcellona 1-0: gli highlights