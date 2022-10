Benfica-Juventus streaming gratis e diretta tv Canale 5? Dove vedere Champions League

Il match Benfica-Juventus, valido per il quinto turno dei gironi della Uefa Champions League 2022/23, si gioca mercoledì 26 ottobre alle ore 21 allo Stadio Da Luz di Lisbona. Vittoria e nient’altro: questo è quello che serve alla Juve di Max Allegri per provare a tenere vive le speranze di qualificazione. La classifica dice che i bianconeri sono a 5 punti dai portoghesi, e devono vincere a Lisbona sperando poi in una vittoria del Maccabi nell’ultima gara del girone contro il Benfica.

Le probabili formazioni di Benfica-Juventus Champions League

BENFICA (4-3-3): in aggiornamento.

JUVENTUS (4-3-3): in aggiornamento.

Champions League: Benfica-Juventus, streaming gratis Sky Sport e diretta tv in chiaro Canale 5?

Benfica-Juventus, match valido per la quinta giornata del girone di Champions League, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5. Per guardare il match in streaming gratis, dunque, basterà collegarsi al sito o utilizzare l’app di Mediaset Play, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Il match di Champions League, però, può essere guardato anche su Sky, precisamente ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite). In streaming, dunque, si potrà vedere la gara anche su Sky Go.