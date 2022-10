Mercoledì 5 ottobre, alle ore 21, all’ “Allianz Stadium” di Torino, si disputerà il match Juventus-Maccabi Haifa, valido per la 3.a giornata del Gruppo H di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Juventus-Maccabi Haifa in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Juventus affronta gli israeliani in un match non semplice ma assolutamente da vincere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale, che adesso è complicata. Infatti i bianconeri hanno 0 punti dopo le due sconfitte contro PSG (2-1) e Benfica (1-2) e devono fare punti per sperare nel passaggio del turno. Anche gli israeliani non hanno mai vinto in questo girone e vogliono contendere agli uomini di Allegri il terzo posto del Gruppo H, che garantirebbe la qualificazione agli ottavi di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MACCABI HAIFA

JUVENTUS: in aggiornamento

MACCABI HAIFA: in aggiornamento

Dove vedere Juventus-Maccabi Haifa, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Juventus-Maccabi Haifa, valevole per la 3.a giornata del Gruppo H di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 252 (satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Il match sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, piattaforma in streaming scaricabile sia sul proprio smarthphone sia sulla propria Smart TV o anche sulle console come PS4 o sull’Amazon Fire Stick. Per poter gustarsi il grande spettacolo della Champions, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 7,99 € al mese.