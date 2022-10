Mercoledì 12 ottobre, alle ore 18.45, allo stadio “Diego Armando Maradona”, si disputerà il match Napoli-Ajax, valido per la 4.a giornata del Gruppo A di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Napoli-Ajax in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Napoli comanda il girone con 9 punti a punteggio pieno e nell’ultimo turno ha battuto nettamente i lancieri 1-6 alla “Johan Cruijff Arena”. L’Ajax, invece, è terzo con 3 punti (1 vittoria e 2 sconfitte) e ha bisogno di vincere per poter sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions.

Dove vedere Napoli-Ajax, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Napoli-Ajax, valevole per la 4.a giornata del Gruppo A di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 252 (satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Il match sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, piattaforma in streaming scaricabile sia sul proprio smarthphone sia sulla propria Smart TV o anche sulle console come PS4 o sull’Amazon Fire Stick. Per poter gustarsi il grande spettacolo della Champions, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 7,99 € al mese.