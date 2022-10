Inter-Barcellona streaming Sky Sport e diretta tv Canale 5? Dove vedere Champions League

Il match Inter-Barcellona, valido per il terzo turno dei gironi della Uefa Champions League 2022/23, si gioca martedì 4 ottobre alle ore 21 allo Stadio Meazza in San Siro di Milano. Dopo la vittoria in Repubblica Ceca, i nerazzurri arrivano alle due gare decisive del girone: quelle con il Barcellona, attualmente a pari punti con la squadra di Inzaghi.

Le probabili formazioni di Inter-Barcellona Champions League

INTER (3-5-2): Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Marcos Alonso; Busquets, Gavi, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha.

Champions League: Inter-Barcellona, streaming gratis Sky Sport e diretta tv in chiaro Canale 5?

Inter-Barcellona, match valido per la terza giornata del girone di Champions League, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5. Per guardare il match in streaming gratis, dunque, basterà collegarsi al sito o utilizzare l’app di Mediaset Play, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Il match di Champions League, però, può essere guardato anche su Sky, precisamente ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite). In streaming, dunque, si potrà vedere la gara anche su Sky Go.