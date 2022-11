Questa sera, alle ore 21, a “San Siro”, si disputerà il match Milan-Salisburgo, valido per la 6.a e ultima giornata del Gruppo E di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Milan-Salisburgo in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

I rossoneri dopo la bella vittoria del “Maksimir” di Zagabria contro i croati della Dinamo per 0-4, potrà contare su due risultati su tre per centrare la qualificazione agli ottavi di finale, infatti il Milan è secondo con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Salisburgo, invece, è terzo con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta) e per accedere agli ottavi ha bisogno della vittoria. Inoltre gli austriaci devono guardarsi alle spalle dalla Dinamo Zagabria, impegnata a “Stamford Bridge” contro il Chelsea.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SALISBURGO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor.

Dove vedere Milan-Salisburgo, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Milan-Salisburgo, valevole per la 6.a giornata del Gruppo F di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Piccinini e Ambrosini. Per guardare il match sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 49,90 € all’ anno, ovvero 4,99 al mese. Il match non sarà visibile su Mediaset Infinity e Sky.