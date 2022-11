Juventus-PSG streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Canale 5? Dove vedere Champions League

Il match Juventus-Psg, valido per il sesto turno dei gironi della Uefa Champions League 2022/23, si gioca mercoledì 2 novembre alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino. Una partita che avrebbe dovuto avere decisamente un altro significato, e invece sarà più triste di quello che ci si aspettava per la Juve: il Psg si gioca il primo posto, la Juve deve far punti per sperare almeno nel terzo posto che vorrebbe dire Europa League.

Le probabili formazioni di Juventus-Paris Saint Germain Champions League

JUVENTUS (3-5-2): in aggiornamento.

PSG (4-3-3): in aggiornamento.

Champions League: Juventus-Psg, streaming gratis Sky Sport o Amazon Prime Video e diretta tv in chiaro Canale 5?

Juventus-Psg, match valido per la sesta giornata del girone di Champions League, NON sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5. Per guardare il match in tv, dunque, sarà necessario disporre di un abbonamento Sky, visto la gara sarà trasmessa su Sky Sport e su Sky Calcio. In streaming, dunque, si potrà vedere la gara su Sky Go, ma anche su Mediaset Infinity previo abbonamento al servizio e utilizzando la app disponibile per pc, smartphone etablet.