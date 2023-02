Mercoledì 22 febbraio, alle ore 21, a “San Siro”, si disputerà il match Inter-Porto, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Inter-Porto in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

L’Inter si appresta ad affrontare i portoghesi di Sergio Conceição dopo essersi qualificata al secondo posto nel Gruppo C di Champions alle spalle del Bayern ottenendo 10 punti e battendo tra l’altro il Barcellona a “San Siro”. Il Porto, invece, arriva a questa doppia sfida da primo nel Gruppo B con 12 punti a +1 sul Brugge. Il match di ritorno si disputerà martedì 14 marzo allo stadio “Do Dragao” di Oporto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-PORTO

Dove vedere Inter-Porto, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Inter-Porto, valevole per l’ andata degli ottavi di finale di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Piccinini e Ambrosini. Per guardare il match sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 49,90 € all’ anno, ovvero 4,99 al mese. Il match non sarà visibile su Mediaset Infinity e Sky.