Liverpool-Real Madrid, streaming gratis e diretta tv Mediaset Infinity o Sky Sport?

Domani sera alle ore 21 allo stadio “Anfield Road” si disputerà il match Liverpool-Real Madrid, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League; nella fase a gironi la squadra inglese è arrivata seconda dietro il Napoli, mentre quella spagnolo ha terminato prima, davanti al Lipsia.

Sono nove i precedenti tra le due squadre con i Blancos avanti per 5-3 e un pareggio; l’arbitro della sfida sarà il rumeno István Kovács, mentre in sala VAR designati gli italiani Massimiliano Irrati e Marco Guida.

Liverpool-Real Madrid, probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Núñez, Gakpo.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Camavinga; Modrić, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.

Dove vedere Liverpool-Real Madrid in tv e streaming

Il match Liverpool-Real Madrid sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del decoder), e Sky Sport (ch. 253) con diretta a partire dalle ore 20.55. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’altra alternativa per seguire la sfida di “Anfield Road” è quella dello streaming su Mediaset Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99 € al mese.

Finale Champions League 2018, Real Madrid-Liverpool 3-1: gli highlights