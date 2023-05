Pioli non ci sta: “L’arbitro non mi è piaciuto, due pesi e due misure”

Il match contro l’Inter ha messo in mostra tutte le difficoltà del Milan di Pioli. I rossoneri hanno perso in maniera netta per 0-2 contro la compagine di Simone Inzaghi e il passivo sarebbe potuto essere anche più largo. A fine partita l’allenatore del Milan ha espresso il suo disappunto per la prestazione dei suoi e ha anche avuto qualche parola critica nei confronti dell’arbitro.

Pioli critica l’arbitraggio

Il tecnico del Milan Pioli a fine partita ha analizzato il match: “L’Inter ha giocato meglio nel primo tempo e ha segnato due gol, noi magari abbiamo fatto meglio nella ripresa. C’è da dire anche che fino al settimo minuto i nerazzurri non erano ancora entrati nella nostra area, poi hanno segnato.” e ha poi continuato “I nerazzurri hanno messo più qualità e noi abbiamo sbagliato più palloni. Ci dobbiamo credere però, le partite cambiano, gli episodi possono stravolgere anche un risultato già scritto. Cercheremo di fare meglio nella sfida di ritorno. Volevamo essere intensi, compatti e aggressivi, ma non ci siamo riusciti. L’Inter ha avuto la meglio nei duelli. La partita è stata complicata dal punto di vista mentale e tattico. Nel secondo tempo, però, ho visto una grande reazione. Ed è quello che dovremo fare il 16 maggio”. Anche verso l’arbitraggio ha espresso la sua idea: “Gestione da due pesi e due misure, ma non entro nello specifico.”