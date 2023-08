Sorteggio Champions League: Lazio fortunata, male il Milan. Inter ritrova Benfica

Sorteggio Champions Legue, gli avversari delle italiane

La Champions League 2023/2024 prende forma. A Montecarlo sono stati sorteggiati infatti i gironi. Urna dolce-amara per le italiane. Il Napoli ha pescato Real Madrid, Sporting Braga e Union Berlino, mentre il Milan dovrà fari i conti con un gruppo di ferro zeppo di ex con Psg, Borussia Dortmund e Newcastle. Accoppiamenti più alla portata per Inter e Lazio: i nerazzurri dovranno affrontare Benfica, Salisburgo e Real Sociedad, mentre i biancocelesti si troveranno di fronte Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic Glasgow. Ecco i gironi completi:

Girone A: Bayern Monaco; Manchester United; Copenaghen; Galatasaray

​Girone B: Siviglia; Arsenal; Psv Eindhoven; Lens

​Girone C: NAPOLI; Real Madrid; Braga; Union Berlino

​Girone D: Benfica; INTER; Salisburgo; Real Sociedad

​Girone E: Feyenoord, Atletico Madrid; LAZIO; Celtic Glasgow

​Girone F: Psg; Borussia Dortmund; MILAN; Newcastle

​Girone G: Manchester City; Lipsia; Stella Rossa Belgrado; Young Boys

Girone H: Barcellona; Porto; Shakhtar Donetsk; Anversa