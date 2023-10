Borussia Dortmund-Milan, dove vedere la gara di UEFA Champions League: Amazon Prime Video, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Borussia Dortmund-Milan, gara del Gruppo F valida per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24, si gioca mercoledì 4 ottobre, ore 21:00, al "Signal Iduna Park" di Dortmund. Ecco dove vederla in diretta TV e in streaming, oltre alle probabili formazioni.

Si gioca mercoledì 4 ottobre 2023, ore 21:00, al "Signal Iduna Park" di Dortmund.

EVENTO Borussia Dortmund-Milan, UEFA Champions League 2023/24 LUOGO Dortmund, "Signal Iduna Park" DATA Mercoledì 4 ottobre 2023 ORE 21:00

Borussia Dortmund-Milan: dove vedere la gara?

Borussia Dortmund-Milan viene trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. E' disponibile in:

Live Streaming: su Amazon Prime Video, la piattaforma di Amazon che offre il servizio di streaming, anche on demand, per tutti i clienti abbonati.

Con l'iscrizione su Prime Video di Amazon si potrà guardare la migliore partita del mercoledì della UEFA Champions League in diretta e in esclusiva, insieme agli highlights di tutte le partite.

L'iscrizione è gratuita per 30 giorni. Dopo 30 giorni, l’iscrizione Prime Video di Amazon si rinnova automaticamente al prezzo di 49,90 Euro all'anno o 4,99 Euro al mese.

Telecronaca Amazon Prime Video affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Emittenti Canali Live Streaming: Amazon Amazon Prime Video

BORUSSIA DORTMUND MILAN



















Borussia Dortmund-Milan: le probabili formazioni e gli indisponibili (con aggiornamenti)

BORUSSIA DORTMUND



4-2-3-1



Probabile formazione MILAN



4-2-3-1



Probabile formazione 1

Gregor Kobel 16

Mike Maignan 25

Niklas Sule 2

Davide Calabria 4

Nico Schlotterbeck 23

Fikayo Tomori 15

Mats Hummels 28

Malick Thiaw 26

Julian Ryerson 19

Theo Hernandez 6

Salih Ozcan 80

Yunus Musah 23

Emre Can 7

Yacine Adli 19

Julian Brandt 14

Tijani Reijnders 17

Marius Wolf 10

Rafael Leao 11

Marco Reus 11

Christian Pulisic 21

Donyell Malen 9

Olivier Giroud Coach



Edin Terzic Coach



Stefano Pioli

BORUSSIA DORTMUND



Indisponibili MILAN



Indisponibili Marcel Sabitzer Ismael Bennacer Mateu Morey Mattia Caldara Julien Duranville Ruben Loftus-Cheek Thomas Meunier Pierre Kalulu Abdoulaye Kamara Rade Krunic

Borussia Dortmund-Milan: la presentazione

La seconda gara del Girone F è già una sorta di spareggio verso l'assegnazione del primo posto. Entrambe le squadre sanno di giocarsi tanto in questo primo dei due scontri diretti. Il vantaggio per il Borussia Dortmund sarà determinato dal fattore "campo", con il caloroso pubblico del Signal Iduna Park pronto a sostenere la propria squadra fino all'ultimo secondo.

Il gruppo allenato da Edin Terzic è reduce dalla vittoria in Bundesliga sul difficile terreno di gioco dell’Hoffenheim (1-3), sono a 14 punti dopo 6 giornate e risultano ancora imbattuti. Nelle gare disputate in casa hanno totalizzato due vittorie e un pareggio. Il cammino in UEFA Champions League, invece, è iniziato decisamente in salita, considerando la sconfitta rimediata al Parco dei Principi dal Paris Saint Germain (2-0) nella prima gara del massimo torneo continentale.

Buono stato di salute per il Milan che porta con sé l'ultimo successo esterno in campionato, ottenuto a Cagliari (1-3), con il quale detiene il primo posto insieme ai "cugini rivali" di Milano. Alla prima gara europea, c'è stato lo 0-0 contro il Newcastle dell'ex Sandro Tonali, lasciando qualche disappunto di troppo sul gioco espresso. La responsabilità di trovare punti determinanti è sempre una cattiva arma che può inficiare sui nervi, pur essendo quello di Stefano Pioli un gruppo allenato alle sfide ad alta quota.

La trasferta è insidiosa ma non impossibile. La partenza di Jude Bellingham al Real Madrid ha fatto perdere notevolmente prestigio all'intero Borussia Dortmund. Il Milan farà di tutto per provare a portare una vittoria che andrebbe oltre i tre punti.

