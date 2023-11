Lazio-Feyenoord, streaming gratis Amazon e diretta tv in chiaro Canale 5 o TV8? Dove vedere Champions League

Martedì 7 novembre alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Lazio-Feyenoord, valevole per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Una Lazio altalenante sin qui in Champions League, ma ancora in piena corsa per la qualificazione: pareggio in casa con l'Atletico grazie a Provedel, poi la vittoria a Celtic Park e infine il crollo in casa degli olandesi. Proprio contro il Feyenoord a squadra di Sarri deve centrare la vittoria per migliorare la propria posizione.

Lazio-Feyenoord, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Giménez, Igor Paixao. All. Slot.

Dove vedere Lazio-Feyenoord in tv e streaming

Il match Lazio-Feyenoord sarà visibile su Sky Calcio e Sky Sport Arena (canale 204), dunque la gara sarà visibile in streaming sull'app del servizio di Sky Go per smartphone, pc e tablet. Non sarà possibile vedere la gara in chiaro né su Canale 5 né su TV8, e neppure in streaming su Amazon o Mediaset Play.